Por: Portal Bogotá

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Con el objetivo de facilitar procesos y reducir la complejidad en los trámites públicos, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) de Bogotá lanzó una aplicación digital que permite a los ciudadanos registrados descargar de manera sencilla y gratuita su certificado como arrendador o enajenador de vivienda. Esta iniciativa, de acuerdo con información suministrada en la web oficial de la entidad, responde a la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual busca dinamizar la gestión ciudadana mediante la digitalización de servicios esenciales.

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El trámite está dirigido a dos grupos específicos: arrendadores y enajenadores de vivienda. Los arrendadores, según la SDHT, son aquellas personas naturales o jurídicas que administran o arriendan cinco o más inmuebles y, por ley, deben estar registrados ante esa entidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Del mismo modo, quienes promuevan, anuncien o enajenen (venden o transfieren) inmuebles también tienen la obligación de obtener el registro correspondiente. La aplicación representa un avance significativo, ya que elimina la necesidad de desplazamientos presenciales y permite realizar el procedimiento completamente en línea.

La descarga del certificado para arrendadores y enajenadores puede hacerse a cualquier hora y en cualquier día de la semana. Para ello, es necesario ingresar a los enlaces proporcionados por la Secretaría Distrital del Hábitat, los cuales están disponibles en los canales oficiales de la entidad. Además, en el portal oficial https://habitatbogota.gov.co, los usuarios recibirán orientación clara sobre el proceso, apoyando así la meta institucional de agilizar los trámites y acercar el servicio público a la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial, el esfuerzo busca no solo brindar comodidad e inmediatez, sino también responder al llamado de transparencia y eficiencia en la administración pública. Esta medida se inscribe en un marco de modernización, orientado a que más trámites sean completamente digitales en Bogotá, con participación activa de la ciudadanía y respaldo de entidades como la SDHT.

Quienes estén interesados en obtener su certificado pueden hacerlo a través de los enlaces designados por la Secretaría, disponibles para arrendadores y enajenadores registrados. Esta facilidad es vista como una respuesta a las necesidades de acceso rápido y seguro a la documentación exigida por la normatividad distrital, sin la necesidad de largos tiempos de espera ni desplazamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede descargar el certificado de arrendador o enajenador en Bogotá?

El certificado de arrendador o enajenador se puede descargar de manera sencilla y gratuita a través de la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, de acuerdo con la información oficial. Los usuarios registrados deben ingresar a los enlaces específicos proporcionados y seguir el procedimiento digital, sin necesidad de acudir físicamente a oficinas.

¿Quiénes deben obtener el registro ante la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá?

La obligación de obtener el registro recae sobre personas naturales o jurídicas que arrienden o administren cinco o más inmuebles en Bogotá, así como quienes se dediquen a promocionar, anunciar o realizar enajenación de propiedades. Todos ellos deben tramitar su certificación y mantener sus datos actualizados ante la Secretaría Distrital del Hábitat.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.