“Te creemos” y “nunca dudé de ti” fueron algunas de las frases que aparecieron en la publicación con la que Jorge Alfredo Vargas volvió a las redes sociales después de más de cuatro meses. El presentador recibió el respaldo público de su esposa, Inés María Zabaraín, y de sus tres hijos, luego de hablar por primera vez sobre la investigación que enfrenta.

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El mensaje de Zabaraín fue directo y no dejó espacio para interpretaciones sobre su posición frente al momento que atraviesa su esposo. “Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”, escribió la también presentadora en la publicación de Vargas.

Los hijos de la pareja también se sumaron al mensaje familiar. Por su parte, el hijo del periodista le escribió: “Te amamos, pa. Sabemos quién eres y estamos contigo”, mientras que Sofía expresó: “Te amo, pa. Te creemos y estamos contigo”.

Laura Mare, otra de las hijas de Vargas, también dejó su mensaje en la publicación. “Contigo siempre, aquí estamos y creemos en ti”, escribió.

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Familia de Jorge Alfredo Vargas lo respalda / Captura IG: Jorge Alfredo Vargas

En la publicación también aparecieron varios de sus compañeros de trabajo y famosos como Carolina Cruz, Geraldine Zivic, Claudia Bahamón, entre otros.

Los comentarios aparecieron después de que Vargas decidiera ponerle fin a 137 días de silencio en redes y reaparecer este 4 de agosto con un video en Instagram, precisamente el mismo día en que tuvo una audiencia ante la Fiscalía relacionada con el proceso que enfrenta por un presunto delito de acoso.

En la grabación, Vargas negó las acusaciones y manifestó que no acepta responsabilidad por los hechos que se investigan. El presentador también dejó claro que se considera inocente y que ahora comenzará, junto con sus abogados, a preparar formalmente su estrategia de defensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Alfredo Vargas A. (@jorgeavargas67)

Pero el periodista no solo habló de su situación jurídica, también explicó por qué había decidido mantenerse en silencio durante más de cuatro meses. Vargas describió ese periodo como una etapa especialmente complicada para él y para las personas que lo acompañaron de cerca.

El presentador señaló además que respeta el derecho de cualquier persona a acudir ante las autoridades si considera que sus derechos fueron vulnerados. Sin embargo, sostuvo que quienes están bajo investigación también deben tener garantías para conocer los señalamientos, responder y defenderse ante la justicia.

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