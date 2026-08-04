El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella alista el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), según reveló Blu Radio.

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De concretarse la designación, Ordóñez regresaría a un cargo que ya ocupó entre 2018 y 2022 durante la administración del expresidente Iván Duque, período en el que representó al país ante el organismo hemisférico.

Ordóñez es una de las figuras más reconocidas del sector conservador colombiano y su posible regreso a la diplomacia marca una de las primeras decisiones de política exterior del nuevo gobierno.

Su experiencia previa en la OEA y su trayectoria en cargos públicos son algunos de los factores que respaldarían su designación.

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Sin embargo, su nombre también está asociado a uno de los episodios políticos más controvertidos de la última década.

En 2013, cuando se desempeñaba como procurador general de la Nación, destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en la capital.

Esa decisión generó una amplia controversia nacional e internacional y posteriormente fue objeto de revisiones judiciales.

De confirmarse el nombramiento, Ordóñez volverá a representar a Colombia ante la OEA en un contexto regional marcado por desafíos diplomáticos y políticos para el nuevo gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.