La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras públicas que más respaldó la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, hizo una de sus reflexiones más críticas sobre el mandatario desde que comenzó su Gobierno. Aunque dejó claro que no se arrepiente de haber votado por él ni de las ideas que representó, aseguró que hay aspectos de su comportamiento personal que terminaron decepcionándola.

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Durante una conversación con el periodista Iván Gallo —que hace unas semanas también criticó al presidente—, para el Tercer Canal, De Francisco explicó que sigue creyendo en muchas de las propuestas políticas que impulsó Petro y que, a su juicio, estos cuatro años de Gobierno sí tuvieron sentido.

Sin embargo, aclaró que con el paso del tiempo entendió que una cosa es respaldar unas ideas y otra muy distinta defender a una persona. “Uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar. Uno las personas no las conoce. Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político”, señaló.

Fue entonces cuando lanzó las críticas más fuertes contra el presidente. Según explicó, las actitudes personales del mandatario terminaron afectando la percepción que tenía de él. “También tengo que reconocer que la persona, las formas que tuvo él como persona, no ayudaron. También me avergonzaron”, dijo.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la relación del jefe de Estado con las mujeres, un tema sobre el que fue particularmente contundente. “Toda la relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido… no, inaceptable, inaceptable“, expresó.

Por esa razón aseguró que decidió tomar distancia y no seguir exponiéndose públicamente para defender al mandatario. “He llegado a la conclusión de que no puedo poner mi cara, no puedo poner toda mi persona en la brasa pública por una figura, por otra persona que no conozco, que además tiene unos comportamientos que también me pregunto de dónde salen”, afirmó.

Margarita Rosa también dijo que durante el Gobierno le hizo falta un gesto que, como ciudadana, esperaba de Petro cada vez que hablaba del antiguo movimiento guerrillero M-19.

“Cada vez que Gustavo Petro enarbolaba la bandera del M-19 (…) me hacía falta que pidiera perdón cada vez, una y otra vez, por los secuestrados, por los muertos, porque sí, porque fue un movimiento alzado en armas”, manifestó.

En otro momento de la conversación, la actriz también cuestionó el manejo emocional del presidente y puso como ejemplo a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, a quien considera un modelo de liderazgo. “El ideal mío de presidente es Claudia Sheinbaum. Tú ves esa mujer… está firme, sin arrodillarse, con un gran sentido de la diplomacia y del respeto por sí misma”, aseguró.

Para Margarita Rosa de Francisco, un presidente debe actuar con moderación y autocontrol. “El gobernante sabio tiene que tener ese dominio de sus emociones“, afirmó, al señalar que Petro, en ocasiones, “se deja llevar” y termina diciendo cosas que, según ella, no debería.

Las declaraciones llaman la atención porque provienen de una de las voces que durante años defendió públicamente al hoy presidente. Aunque reiteró que mantiene intactas sus convicciones políticas y no reniega del voto que depositó por Petro en 2022, esta es una de las primeras veces que expresa de manera tan abierta sus reparos frente al comportamiento personal y el estilo de liderazgo del mandatario.

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