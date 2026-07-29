Un periodista identificado como Iván Gallo, del Tercer Canal, publicó un texto que se volvió viral en redes sociales, dirigido directamente al presidente Gustavo Petro. El escrito, titulado ‘El afterparty de la decadencia’, recorre una serie de casos de mujeres cercanas al mandatario que, de acuerdo con el autor, se habrían enriquecido durante su gobierno.

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Gallo, quien se describió a sí mismo como un defensor del presidente en el pasado, leyó el texto en video para evitar, en sus propias palabras, que lo sacaran de contexto. La publicación rápidamente circuló entre críticos y seguidores del gobierno.

El periodista señaló el caso de Juliana Guerrero, a quien Petro habría sentado en el Consejo de Ministros con una ‘gorrita verde’ para presentarla como una líder popular. Según Gallo, Guerrero manejó la chequera de al menos 10 entidades, entre ellas el Ministerio de Vivienda, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad, por un monto que suma 15 billones de pesos.

“Un buen día, Gustavo, te dio por sentarnos a Juliana Guerrero en pleno, en pleno Consejo de Ministros. Le embutiste una gorrita verde para vendernos el cuento de que era una pelada del pueblo, la reencarnación barata de la pasionaria o de la legendaria Chiqui del M-19. Hasta tuviste el descaro de llamarla guerrillerita. Para que las bases no nos tragáramos el sapo de verla mandar. Y yo, que fui hasta hoy parte de esas bases, me tuve que hacer el hue… El Flaco Bateman, ¿te acuerdas del Flaco Bateman? Decía que la revolución era una fiesta, una parranda sabrosa. Pero ustedes volvieron este gobierno un afterparty asqueroso en el amanecero más decadente de Bogotá. Este patrón de comportamiento nos da vergüenza ajena”, dijo.

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El texto también mencionó a Gabriela Muñoz, descrita como una joven de 20 años que, según el periodista, tiene ‘secuestrada’ a la Aerocivil, entidad que —de acuerdo con Gallo— produce un escándalo diario.

Fuertísimo mensaje del periodista de izquierda Iván Gallo a Petro: ¡anuncia que hasta hoy hace parte de sus bases! Le cuestiona cómo gobierna y expone que Juliana Guerrero llegó a MANEJAR la chequera de al menos 10 entidades (MinVivienda, Fondo Colombia, etc.) que sumaban 15… pic.twitter.com/Yt5YvyKfZ5 — BCN News (@BCN_Plus) July 28, 2026

Otro caso expuesto fue el de Vanessa Cortés, una mujer de Manizales con quien el presidente habría sido visto en Panamá. Antes de conocer a Petro ganaba tres millones de pesos al mes, pero hoy exhibe un patrimonio de 12.000 millones de pesos, una empresa llamada Kairos y una mansión de 8.000 metros cuadrados en La Calera, de acuerdo con lo expuesto por el periodista.

Gallo también aludió a Verónica Alcocer y al escándalo por la compra de aviones Gripen, así como a su permanencia en Suecia, situación que el propio embajador Plata habría tenido que salir a explicar.

El periodista cerró el texto con una frase contundente: afirmó que todo ese ‘circo’ se reduce a ‘la bajeza de revivir viejas batallas en las sábanas con muchachas que podrían ser sus nietas’.

Gallo señaló los casos de Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Vanessa Cortés como ejemplos de mujeres que habrían acumulado poder o riqueza gracias a su cercanía con el presidente Petro. También mencionó a Verónica Alcocer en el contexto del escándalo por los aviones Gripen y su estadía en Suecia.

De acuerdo con Iván Gallo, Juliana Guerrero controlaba recursos de al menos 10 entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de la Igualdad. El monto total que habrían sumado esos recursos asciende a 15 billones de pesos, según lo expuesto en el texto viral.

“Una olla podrida que hasta el embajador Plata tuvo que salir a destapar. Gustavo [Petro], yo te puse el pecho, te defendí y hasta te quise creer el cuento de que salías de la presidencia pelado y endeudado. Ahí está mi Facebook, están mis redes. Si soy tan, tan viejo que tengo es Facebook. Pero prefiero aceptar la dura realidad: todo este circo se reduce a la bajeza de revivir viejas batallas en las sábanas con muchachas que podrían ser tus nietas”, señaló.

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