Las denuncias alrededor de Gabriela Muñoz continúan creciendo. Luego de que la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, asegurara que la joven tenía una enorme influencia dentro del Gobierno y que incluso manejaba “a su antojo” la Aeronáutica Civil, el representante a la Cámara Daniel Briceño publicó una serie de documentos con los que busca demostrar que varios familiares de Muñoz también terminaron vinculados a esa entidad.

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El congresista compartió un extenso hilo en su cuenta de X en el que cuestionó la contratación de personas cercanas a Gabriela Muñoz y afirmó que los documentos contradicen parte de las explicaciones entregadas por la joven en los últimos días.

Según Briceño, Gabriela Muñoz fue nombrada como auxiliar tipo 1 en la Aerocivil el 30 de mayo de 2025. Lo que llamó su atención es que ese mismo día también fue nombrado su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, como auxiliar tipo 5.

Además, Briceño aseguró que ninguno de los dos habría presentado la declaración pública de conflictos de interés exigida por la ley.

Las denuncias no terminaron allí. El congresista sostuvo que el 17 de enero de 2026 Silvana María Muñoz Jaramillo, identificada como prima de Gabriela, firmó un contrato de prestación de servicios en la Aerocivil y, según él, tampoco reportó el parentesco en la declaración correspondiente.

De igual forma, señaló que Samuel Muñoz Rayo, otro primo de la joven, fue contratado el 26 de enero de 2026 y tampoco habría informado sobre sus vínculos familiares. A estos nombres sumó el de Daniel Felipe Arias, quien, según denuncias conocidas por Briceño y funcionarios de la entidad, también sería familiar de Gabriela Muñoz y habría sido contratado por la Aerocivil.

El congresista cerró esa parte de su publicación preguntando: “¿Coincidencias?”.

(Vea también: Así funciona la “red de mujeres” que se pasea por la Casa de Nariño a su antojo, según Angie Rodríguez)

Las nuevas denuncias aparecen pocos días después de las declaraciones de Angie Rodríguez, quien aseguró que Gabriela Muñoz ejercía un poder mucho mayor al que correspondía por su cargo.

“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil”, afirmó Rodríguez en entrevista con Noticias RCN.

Ese señalamiento fue reforzado por testimonios de funcionarios de la Aerocivil consultados por ese medio, quienes aseguraron que tanto Gabriela como su hermano participaban en reuniones de alto nivel, viajes oficiales, comisiones en el exterior e incluso encuentros con el presidente, pese a ocupar cargos de auxiliares.

También señalaron que, tras la salida del entonces director José Henry Pinto, Santiago Muñoz habría intentado asumir funciones de vuelo sin contar, presuntamente, con la experiencia necesaria, además de verse involucrado en conflictos laborales dentro de la entidad.

Frente a todas estas acusaciones, Gabriela Muñoz negó haber cometido alguna irregularidad y anunció acciones judiciales.

En un comunicado publicado en sus redes sociales aseguró que defenderá “su buen nombre, su honra y su trayectoria” mediante denuncias por injuria y calumnia.

Asimismo, rechazó lo que calificó como afirmaciones falsas y sostuvo que, si alguien posee pruebas de hechos ilícitos en los que ella esté involucrada, debe presentarlas ante las autoridades.

En un video, también aseguró que ha sido víctima de ataques machistas y afirmó que han intentado desacreditar su carrera profesional insinuando que sus cargos no fueron obtenidos por mérito. Además, defendió la contratación de sus familiares al señalar que cumplían con los requisitos exigidos y aseguró que incluso se han mencionado personas que ni siquiera conoce.

Hasta el momento, la Aerocivil indicó que no emitirá un pronunciamiento sobre este caso, mientras las denuncias continúan alimentando el debate político alrededor de la influencia que, según distintos testimonios, habría tenido Gabriela Muñoz dentro del Gobierno.

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