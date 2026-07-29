Las declaraciones de Angie Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro y varios miembros del gabinete del Gobierno Nacional continúan escalando a niveles insospechados de tensión y gravedad. Una reciente entrevista concedida por la gerente del Fondo de Adaptación a Blu Radio despertó las dudas más aterradoras sobre si el jefe de Estado llegó a amenazarla de vida durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Según relató Rodríguez en la emisora, todo comenzó por una fuerte discusión que sostuvo con Petro en la sede del Dapre, departamento del que fue directora. La funcionaria reveló que el mandatario la señaló de liderar una red de fentanilo, de aliarse con paramilitares para sacarlo del poder, de controlar el contrabando desde el puerto de Buenaventura y de “un poco de delirios”.

En medio de la entrevista, Rodríguez no pudo contener las lágrimas de angustia. Confesó sentir un profundo temor debido a que su círculo familiar cercano no se encuentra en el país. Aquella tensa discusión nocturna fue el detonante para que aceptara su cargo actual, buscando desesperadamente un mecanismo de protección institucional para que no atentaran contra su integridad:

El clímax de la charla llegó cuando el periodista Néstor Morales le preguntó de forma directa a la integrante del gabinete si el presidente la había amenazado o le había espetado la frase “Esto es de lo que soy capaz”. La respuesta de Rodríguez dejó al estudio en completo silencio:

“No quiero responder eso porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí… Él me recordó su pasado en la guerrilla… No quiero entrar en detalles, han pasado cosas muy oscuras”.

Tras este traumático episodio, Angie Rodríguez manifestó que buscará asesoría legal con un abogado para defenderse de cualquier declaración pública de Gustavo Petro en su contra, concretando formalmente su defensa al denunciar penal y políticamente al jefe de Estado ante la Cámara de Representantes.

Por su parte, el pulso informativo continuó en Mañanas Blu, donde el periodista Ricardo Ospina leyó el pronunciamiento oficial del presidente a través de sus redes sociales, en el que arremete con dureza contra las acusaciones de su exfuncionaria:

“Y concluye Gustavo Petro tal vez la parte más delicada de las denuncias de Angie Rodríguez respondiendo de la siguiente manera: decir que ordenamos matar desde la presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”, señaló el comunicador al citar el trino del mandatario.

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