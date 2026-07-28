Angie Rodríguez sigue dando declaraciones explosivas contra Gustavo Petro y varios miembros del gabinete del Gobierno Nacional. Una entrevista en Blu Radio a la gerente despertó las dudas de si el presidente la amenazó de muerte.

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Según dijo Rodríguez en la emisora, todo comenzó por una discusión que tuvo con Petro en la sede del Dapre, departamento del que fue directora. La ahora gerente del Fondo de Adaptación dijo que Petro la señaló de liderar una red de fentanilo, aliarse con paramilitares para sacarlo del poder, de controlar el contrabando desde el puerto de Buenaventura y “un poco de delirios”.

En medio de esa pelea, que el equipo de la funcionaria fue testigo por los fuertes gritos, la antigua mano derecha del jefe de Estado aseguró que esa noche se sintió que su seguridad corría peligro por alguna acción de Petro.

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En medio de la entrevista, Rodríguez no pudo contener las lágrimas de angustia y sintió temor porque ella no tiene a su círculo cercano en el país. Aquella discusión ocurrió una noche e hizo que la gerente del Fondo de Adaptación tomara su cargo actual para que no le pasara nada.

“Recuerdo muy bien que en mi interior dije: ‘Dios mío, si este señor me acaba de decir esto, me voy a quedar desamparada y me van a hacer algo’ Estaba tan asustada… prácticamente estoy sola; estoy con mi hijo, mis hermanas no están en el país, no tengo una red fuerte de seguridad. Entonces yo le digo a él: ‘Listo, me quedo en el Fondo’ y es cuando digo: ‘Por favor, hagan un contrato con la UNP’. Si no me hacen contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo. Por eso me indigna tanto”, añadió la gerente en Blu.

En un punto de la charla en la emisora, Néstor Morales le pregunta a la aún integrante del gabinete del Gobierno si el presidente la amenazó o le dijo “Esto es de lo que soy capaz”, a lo que Rodríguez respondió: “No quiero responder eso porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí… Él me recordó su pasado en la guerrilla… No quiero entrar en detalles”.

Finalmente, Angie Rodríguez manifestó que buscará un abogado para defenderse de cualquier declaración de Gustavo Petro en su contra. Este 28 de julio denunció al jefe de Estado ante la Cámara de Representantes.

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