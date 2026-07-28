La pelea entre el presidente Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, sigue escalando. Luego de que el mandatario anunciara que emprendería acciones legales en su contra por el presunto delito de calumnia, la exfuncionaria confirmó que también acudirá a la justicia.

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Rodríguez informó que este miércoles 29 de julio presentará una denuncia contra el jefe de Estado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, entidad encargada de investigar a los presidentes de la República.

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La representación jurídica de la exdirectora del Dapre estará en manos del exministro de Justicia Wilson Ruíz, quien liderará el proceso que busca responder a los recientes señalamientos hechos por Petro.

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Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en… — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) July 28, 2026

Uno de los principales puntos de la denuncia, según se conoció, será la revelación pública que hizo el mandatario sobre la condición de salud de Rodríguez. La exfuncionaria considera que esa información fue expuesta de manera indebida y que terminó convirtiéndose en una estigmatización sobre su estado psicológico.

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El nuevo choque entre ambos se produce después de que Petro anunciara una denuncia penal contra Rodríguez, luego de las declaraciones que ella entregó sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño.

Con este nuevo paso, el enfrentamiento entre el presidente y quien fue una de sus colaboradoras más cercanas pasa del terreno político al judicial, en medio de una controversia que sigue sumando nuevos capítulos.

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