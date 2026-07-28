La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, continúa escalando. Luego de la polémica por recientes declaraciones del mandatario, la exfuncionaria concedió una entrevista a Blu Radio en la que habló sobre su estado de salud mental y respondió a los comentarios que, según ella, buscaban desacreditarla públicamente.

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Durante la conversación, Rodríguez explicó que padece depresión y ansiedad, condiciones que, afirmó, se desarrollaron durante el tiempo que hizo parte del Gobierno. La exfuncionaria rechazó que esos diagnósticos sean utilizados para poner en duda su capacidad profesional y calificó como reprochable que el presidente hiciera referencia a ellos. “Yo tengo es depresión… también tengo ansiedad; todo esto tiene que ver por la situación que he vivido con el Gobierno, pero eso no significa ser incapaz”, manifestó.

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Rodríguez también aseguró que el presidente conocía su situación y que, en lugar de mostrar comprensión, habría reaccionado con burlas. Según dijo, el desgaste emocional fue consecuencia de las presiones que enfrentó mientras ocupó cargos dentro de la administración. “La ansiedad y depresión surgen cuando el propio Gobierno y el propio presidente me llevaron allí”, afirmó durante la entrevista.

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Finalmente, la exdirectora del Fondo Adaptación aseguró que Gustavo Petro se convirtió en “su mayor victimario”, una afirmación que dijo hacer con dolor debido a que respaldó durante años el proyecto político del hoy mandatario. Rodríguez señaló que soportó diversas situaciones por convicción, pero que con el paso del tiempo comprendió el impacto que estas tuvieron en su salud y decidió hacer pública su versión de los hechos.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal?

María Fernanda Cabal reaccionó a las declaraciones de Angie Rodríguez sobre su estado de salud mental y cuestionó la actitud del presidente Gustavo Petro frente al caso. A través de su cuenta de X, la congresista criticó que el mandatario hiciera referencia pública a la condición médica de la exfuncionaria y aseguró que se trató de una actuación impropia.

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“¿Dónde están las feministas? ¿Dónde María José [Pizarro] y compañía? Aquí Petro se burla de una funcionaria, de manera ilegal revela detalles de su historia clínica y no dicen nada”, escribió Cabal en su publicación. Con ese mensaje, la senadora también cuestionó el silencio de sectores que suelen pronunciarse sobre casos relacionados con los derechos de las mujeres, luego de que Angie Rodríguez asegurara en una entrevista que padece depresión y ansiedad y responsabilizara al Gobierno por el deterioro de su salud emocional.

¿Dónde están las feministas? ¿Dónde María José y compañía? Aquí Petro se burla de una funcionaria, de manera ilegal revela detalles de su historia clínica y no dicen nada. pic.twitter.com/FTRC6uBxJj — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 28, 2026

Qué significa la ropa de la familia Petro

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