Rodríguez, quien llegó a ser muy cercana a Petro, se ha convertido en una de las voces más fuertes sobre cómo el poder llevó a que el presidente perdiera la cordura que tanto predicaba.

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Rodríguez contó en Blu Radio que Petro se desató cuando supo que ella estaba saliendo con el político Jorge Tovar (hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’). Todo estalló la noche del 13 de enero de este año.

“Fue horrible. Él me dice que yo involucré a las sabanas con el paramilitarismo, que era una contrabandista, que manejaba fentanilo. Fue horrible. Yo no podía procesar que el presidente, la persona a la que yo defendí en televisión pública, dijera eso. Por él dejé mi vida atrás, por él hice de todo en el país. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo”, relató en ese medio.

“Esa noche me presionó de tal manera que yo, a las 12 de la noche, llamé a mi equipo y les dije que no me dejaran sola. Yo no sabía qué me iba a pasar. Ese día estuve con mi equipo hasta el mediodía del otro día. Eso fue en la noche del 13 de enero. Yo estaba muy asustada”, añadió en esa emisora.

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Rodríguez agregó que no iba a hablar de su vida personal, pero dio a entender que las acusaciones de Petro nacían de una relación privada que sí se estaba llevando a cabo y que él usó para insultarla.

El testimonio de la mujer llega un día después de que Petro pidiera su salida definitiva del Gobierno. Ella había denunciado presuntas irregularidades, amenazas y hechos de corrupción dentro del Gobierno. Petro la calificó de “incompetente” y “manipuladora”, mientras solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar su insubsistencia.

El conflicto reciente se originó después de que Rodríguez cuestionara una orden para trasladar más de $ 1,2 billones del Fondo Adaptación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la funcionaria, esos recursos ya estaban comprometidos en obras contra inundaciones en La Mojana y no hubo una mesa técnica para evaluar el cambio de destino.

En entrevista con Noticias RCN, Rodríguez afirmó que podría existir una “desviación de poder” y una “expedición irregular”. Además, reiteró denuncias relacionadas con Juliana Guerrero, a quien señaló de presuntamente influir en decisiones del Estado sin tener cargo público.

La exfuncionaria también aseguró haber recibido amenazas y responsabilizó a varios funcionarios por su seguridad. Tras sus declaraciones, el presidente electo Abelardo de la Espriella ofreció protección a Rodríguez cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto.

El caso aumenta la tensión entre Petro y una de sus antiguas colaboradoras más cercanas, cuyas denuncias podrían continuar bajo el nuevo Gobierno.

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