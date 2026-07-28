A tan solo 10 días de que se concrete el cambio de mando y la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, las repercusiones políticas en torno a las denuncias de la exfuncionaria Angie Rodríguez continúan escalando. Durante la apertura de su programa en Mañanas Blu, el periodista Néstor Morales analizó las recientes salidas en falso del presidente Gustavo Petro y su estrategia para responder a los señalamientos de quien fuera una de las figuras clave de su administración.

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Para Morales, el primer mandatario ha incurrido en graves errores al optar por la descalificación personal en lugar de responder institucionalmente a la gravedad de los hechos. El director del espacio radial cuestionó con dureza que el jefe de Estado utilice diagnósticos de salud mental —específicamente un cuadro de ansiedad— como un estigma para invalidar el testimonio de su exmano derecha.

“El presidente comete errores; el primero, la descalificación. Es una teoría de viejos ignorantes como si ir a un psiquiatra signifique estar loca. Ella lo que dice es que tiene un cuadro de ansiedad. Conozco gente que tiene eso y desde el punto de vista laboral son competentes, no son locos, que es lo que usa el presidente Gustavo Petro para descalificar a la que fue su mano derecha”, señaló Morales en su intervención.

El análisis periodístico enfatizó que la retórica presidencial busca desviar la atención pública de las denuncias sobre presuntas redes de influencia y manejo irregular de recursos, focalizándose en atacar la salud de la exdirectora del Fondo Adaptación.

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“Lo del presidente es utilizar la descalificación para evitarse el reconocimiento de fondo. Esto de Angie Rodríguez no es un problema menor para el presidente”, sentenció el comunicador, subrayando que las advertencias y los acercamientos de Rodríguez con miembros del equipo de transición del nuevo gobierno configuran un escenario de alta complejidad institucional para la recta final de la actual administración.

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