La disputa entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por el lugar en el que se realizará la ceremonia de posesión presidencial también fue tema de debate en Blu Radio. Durante el programa, el periodista Néstor Morales cuestionó que la discusión continúe a pocas semanas del cambio de gobierno y calificó la situación como innecesaria.

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Morales criticó tanto la postura del mandatario saliente como el pulso institucional que se ha generado alrededor del acto protocolario. “Es una calamidad verdadera que estemos a estas alturas en esta tontería de que el presidente saliente haciendo gala, está como el negro de WhatsApp, Felipe [Zuleta], si me admite la metáfora “, afirmó.

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En medio de la conversación, el panelista Felipe Zuleta intervino para pedir precisiones sobre una metáfora utilizada por Morales. Sin embargo, el director del programa insistió en que el debate no debería centrarse en un pulso de poder, sino en permitir que el mandatario electo lleve a cabo la ceremonia conforme a la propuesta que ha defendido desde la campaña.

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Morales también explicó que, según ha manifestado De la Espriella, la intención de posesionarse en una guarnición militar no responde a un desafío institucional, sino a un homenaje a la Fuerza Pública. “El presidente entrante, que tiene una voluntad que se podrá discutir, puede ser conveniente, puede enviar un mensaje controvertido, pero la voluntad del presidente, por la razón que sea, es posesionarse ante los militares, dice él, para rendirles un homenaje a los militares”, señaló.

La controversia surgió luego de que De la Espriella reiterara que desea asumir el cargo el próximo 7 de agosto en una guarnición militar ubicada en el sur del país. El mandatario electo hizo un llamado al Congreso para que facilite esa posibilidad y aseguró que busca rendir un homenaje solemne a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, al tiempo que pidió una relación de colaboración armónica con las demás ramas del poder público desde el inicio de su administración.

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La propuesta, sin embargo, encontró la oposición del presidente Gustavo Petro, quien recordó que, mientras permanezca en el cargo, es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y ordenó que ninguna instalación militar sea utilizada para la ceremonia de transmisión del mando. El mandatario sostuvo que la Constitución y la Ley 5 de 1992 establecen que el juramento presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República reunido en sesión plena en el Capitolio Nacional.

Pese a la negativa del Gobierno saliente, De la Espriella ha insistido en que cumplirá su promesa de posesionarse en el sur del país respetando la Constitución y la ley. Además, reiteró que espera que el Congreso que se instalará el próximo 20 de julio tome una decisión que permita realizar el homenaje a la Fuerza Pública sin afectar la legalidad del acto de transmisión del poder presidencial.

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