El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, se refirió este lunes 13 de julio a uno de los casos que ha abierto conversación en redes sociales en los últimos días: el de Luis Felipe Yagüe, un vendedor ambulante de 74 años en Florencia (Caquetá), quien se volvió viral luego de un episodio relacionado con sus preferencias políticas.

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Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el mandatario electo abordó distintos temas de su agenda y aprovechó el espacio para extenderle una invitación directa al adulto mayor para asistir a su posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto.

El presidente electo no solo se refirió al caso, sino que también dejó clara su intención de que el comerciante haga parte de ese momento simbólico en su llegada al poder. “Don Luis Felipe, reciba mi invitación por mi cuenta a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo lo pertinente. Lo quiero ver ahí y abrazarlo”, agregó.

Acá, las palabras de Abelardo de la Espriella:

@abelardistas 🚨 Atención Colombia 🇨🇴 Don Luis ha sido invitado oficialmente a la posesión presidencial. Un momento que refleja la unión de los colombianos bajo los valores de la fe, la esperanza y el amor por nuestra patria. ¡Que viva Cristo Rey! Firmes por la Patria. ♬ original sound – Gerry Soundtracks

El pronunciamiento se da luego de que el nombre de Yagüe se hiciera tendencia por un video difundido en redes sociales, en el que un docente le comunica que dejará de comprarle productos debido a sus posturas electorales.

El adulto mayor, que se gana la vida vendiendo panela, café, huevos y miel en las calles de Florencia, fue grabado mientras escuchaba los cuestionamientos sin responder con agresividad ni entrar en confrontación.

Precisamente esa actitud fue uno de los elementos que más llamó la atención de los usuarios en plataformas digitales, donde el video generó múltiples reacciones. Para algunos, el episodio evidenció un nivel de polarización política que incluso permea situaciones cotidianas, mientras que otros destacaron la serenidad con la que el vendedor manejó el momento.

Acá, el video que muestra lo sucedido:

El caso tomó mayor relevancia al convertirse en tema de debate público, con opiniones divididas sobre lo ocurrido. Sin embargo, más allá de las posturas, la escena terminó dándole visibilidad nacional a Yagüe, quien pasó de ser un comerciante local a un personaje reconocido en el país.

En ese contexto, la invitación hecha por De la Espriella suma un nuevo capítulo a la historia, al llevar el caso del ámbito digital al escenario político. El gesto del presidente electo busca, según sus palabras, reconocer a quien considera afectado por “odio político”, en medio de un ambiente de alta polarización.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.