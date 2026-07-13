El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindará apoyo técnico al Gobierno entrante para evaluar el estado de las finanzas públicas de Colombia. El anuncio se dio en medio de la agenda que adelanta en Washington por instrucción del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que también sostuvo reuniones con directivos del Grupo Banco Mundial.

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Según afirmó Restrepo, el diagnóstico preliminar que ha conocido durante esos encuentros indica que la situación fiscal del país sería “más compleja y más grave” de lo que inicialmente se había estimado, por lo que consideró necesario contar con el acompañamiento de organismos multilaterales.

¿Qué dijo José Manuel Restrepo sobre el apoyo del FMI?

De acuerdo con el vicepresidente electo, el Fondo Monetario Internacional acompañará técnicamente al nuevo Gobierno en la revisión de las cuentas públicas para establecer con mayor precisión el panorama fiscal que recibirá la próxima administración.

Restrepo sostuvo que ese proceso permitirá conocer el estado de las finanzas nacionales y facilitará la definición de las decisiones económicas que adoptará el Gobierno entrante.

Asimismo, afirmó que, tras las reuniones sostenidas en Washington, el panorama fiscal que ha encontrado resulta más delicado de lo que se había proyectado inicialmente, aunque no entregó detalles adicionales sobre los indicadores que sustentan esa apreciación.

Hasta el momento, el Fondo Monetario Internacional no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones del vicepresidente electo.

Gobierno electo destacó reuniones con el Banco Mundial

En paralelo a ese anuncio, Restrepo informó a través de su cuenta de X que inició la misión denominada “La Patria Milagro en Washington”, una agenda internacional que, según explicó, busca fortalecer la cooperación y la inversión para Colombia.

Hoy iniciamos la misión “La Patria Milagro en Washington”, por instrucción del presidente electo @ABDELAESPRIELLA. Durante esta agenda de alto nivel avanzamos con el Grupo Banco Mundial en la estructuración del paquete integral de cooperación, financiamiento e inversión que será… pic.twitter.com/FBgst8fCzY — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 13, 2026

El vicepresidente electo indicó que sostuvo reuniones técnicas con directivos del Grupo Banco Mundial, incluidos equipos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

Posteriormente, informó que se reunió con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, con quien conversó sobre una estrategia de cooperación enfocada en áreas como salud, educación, turismo, manufactura, desarrollo rural y generación de oportunidades para los jóvenes.

Restrepo dice que el Banco Mundial prepara un paquete de cooperación para Colombia

Según explicó el vicepresidente electo, durante el encuentro con Ajay Banga también se avanzó en la estructuración de un paquete integral de cooperación, financiamiento e inversión que, de acuerdo con sus declaraciones, será presentado próximamente en Barranquilla junto al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En una de sus publicaciones, Restrepo afirmó que el directivo del Banco Mundial expresó respaldo a la nueva administración y compartió una reflexión sobre el papel del Estado en el desarrollo económico.

En nuestra visita al @BancoMundialLAC sostuvimos una extraordinaria reunión con su presidente, Ajay Banga, quien nos expresó su decidido respaldo a Colombia y confirmó que se viene estructurando un paquete integral de cooperación e inversión que será presentado próximamente en… https://t.co/sZSjcxwWvt — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 13, 2026

“Government should be the oil, but it can’t be the car”, citó Restrepo al referirse a una frase atribuida a Banga para explicar que, en su visión, el Estado debe impulsar el desarrollo, mientras que los ciudadanos, los emprendedores y el sector productivo son quienes dinamizan la economía.

El vicepresidente electo también sostuvo que la misión en Washington busca fortalecer la confianza internacional en Colombia y promover nuevas oportunidades de inversión. Hasta ahora, tanto el anuncio sobre el acompañamiento técnico del FMI como los avances del paquete de cooperación con el Banco Mundial corresponden a declaraciones entregadas por Restrepo durante su agenda internacional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.