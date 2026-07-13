El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, advirtió sobre el impacto económico que tendría un eventual apagón en Colombia y aseguró que cada hora de interrupción del servicio eléctrico podría representar pérdidas cercanas a 204.000 millones de pesos para la economía nacional. El pronunciamiento se dio mientras el gobierno de Abelardo De La Espriella prepara su llegada a la Casa de Nariño y define las prioridades en materia energética.

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A través de su cuenta de X, Restrepo aseguró que el fenómeno de El Niño ya comenzó y señaló que esa situación incrementa los desafíos para garantizar el abastecimiento de energía en el país. En ese contexto, indicó que la seguridad energética será uno de los asuntos prioritarios de la administración entrante.

¿Qué dijo José Manuel Restrepo sobre un eventual apagón en Colombia?

Por medio de la publicación en redes sociales, el vicepresidente electo afirmó que un eventual apagón tendría un alto impacto económico para el país y explicó que esa proyección cobra relevancia por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

“El Fenómeno de El Niño ya empezó. Eso significa que, en caso de un eventual apagón, cada hora de la coyuntura le costaría al país alrededor de 204 mil millones de pesos”, escribió Restrepo en X.

El economista también aseguró que el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, es consciente del reto que enfrenta el sistema energético y sostuvo que la estrategia para afrontarlo incluirá un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Según manifestó, el propósito será construir soluciones que permitan reducir los riesgos para el abastecimiento eléctrico y brindar mayor estabilidad al sistema en caso de que las condiciones climáticas representen una presión adicional para la generación de energía.

Gobierno electo dice que trabaja en medidas para fortalecer la seguridad energética

Las declaraciones de Restrepo se producen luego de una reunión que sostuvo con representantes y líderes del sector de generación eléctrica en Colombia. De acuerdo con el vicepresidente electo, el encuentro permitió conocer las principales preocupaciones de esa industria y analizar los desafíos que enfrenta el país en materia energética.

Tras ese espacio, Restrepo afirmó que el gobierno entrante considera necesario anticiparse a posibles contingencias y trabajar de manera coordinada con las empresas encargadas de la generación de energía.

El dirigente también indicó que la administración de De La Espriella buscará respaldar la inversión privada como uno de los pilares para fortalecer la infraestructura energética y garantizar el suministro eléctrico.

Aunque el vicepresidente electo habló de un “riesgo real” que, a su juicio, exige acciones preventivas, hasta el momento sus declaraciones corresponden a la posición del gobierno entrante tras los encuentros sostenidos con representantes del sector.

¿Por qué el fenómeno de El Niño preocupa al sistema eléctrico?

El fenómeno de El Niño suele caracterizarse por una disminución de las lluvias en varias regiones del país, lo que puede afectar los niveles de los embalses que alimentan buena parte del sistema de generación hidroeléctrica de Colombia.

Debido a que una parte importante de la matriz energética nacional depende del agua almacenada en esos embalses, los periodos prolongados de sequía suelen incrementar la atención sobre la capacidad del sistema para responder a la demanda de electricidad.

En ese contexto, Restrepo sostuvo que el inicio de ese fenómeno climático obliga a adoptar medidas preventivas y a fortalecer la coordinación entre el sector público y el privado para disminuir los riesgos asociados al abastecimiento de energía.

El vicepresidente electo insistió en que la seguridad energética será uno de los temas prioritarios del próximo Gobierno y reiteró que la intención de la nueva administración será construir soluciones conjuntas con los actores del sector eléctrico para enfrentar los desafíos que puedan presentarse durante los próximos meses.

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