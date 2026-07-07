Por: Blu Radio

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El proceso de transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha llegado a un punto de ruptura definitivo.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó en Blu radio que la orden de suspender las mesas de trabajo responde a lo que calificó como una postura “ilegítima” y “antidemocrática” por parte de la administración actual.

Desconocimiento de la voluntad popular

La razón principal esgrimida por el equipo de De la Espriella es la negativa del presidente saliente a reconocer los resultados electorales, a pesar de las credenciales emitidas por el Consejo Nacional Electoral.

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Restrepo fue enfático al señalar que el comportamiento del mandatario actual rompe la institucionalidad del país.

“Cuando un gobernante saliente desconoce o no reconoce al próximo presidente electo es una vergüenza para la democracia. Es totalmente imposible sentarse con un gobierno que legítimamente no está reconociendo al presidente electo”, dijo.

Incluso, el vicepresidente electo acusó al gobierno de Petro de estar “proponiendo una forma de camino casi que hacia un golpe de estado” al insistir en que el ganador es una persona distinta.

Hallazgos de corrupción y “desastre” administrativo

Más allá de la tensión política, Restrepo reveló que tras ocho meses de trabajo independiente, su equipo ha detectado graves irregularidades que el gobierno saliente pretendería ocultar bajo lo que llamó un “show mediático”.

“Corrupción se puede ver de distintas maneras. Se maquilla información, se dejan proyectos sin terminar, se capturan instituciones a última hora”, sentenció el vicepresidente electo.

Restrepo también desmintió las versiones del Ministerio de Defensa y otras carteras sobre la preparación de la información para la entrega. Según el equipo entrante, no existe información sistematizada en los formatos electrónicos requeridos.

“Ni siquiera tenían la información al día. Es vergonzoso que un gobierno a esta fecha no tenga la información. Es una falta total de transparencia”, denunció el oficial electo, comparando la situación actual con la eficiencia de transiciones anteriores.

El camino hacia el 7 de agosto

A pesar de la suspensión de las reuniones presenciales, Restrepo aseguró que el nuevo gobierno no tendrá problemas para asumir el mando, pues ya cuentan con el 75% de la información recolectada.

El porcentaje restante se obtendrá mediante derechos de petición dirigidos a cada entidad. Finalmente, el vicepresidente electo anunció que a partir de este martes se activará una línea anticorrupción para recibir quejas de los propios servidores públicos que, según él, están preocupados por las actuaciones “dudosas” del gobierno saliente.

“Ordenaremos todo para que podamos gobernar desde el 7 de agosto del 2026”, concluyó.

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