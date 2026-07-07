Ocho integrantes del Clan del Golfo decidieron someterse voluntariamente a las autoridades en el municipio de Alto Baudó, Chocó, en medio de las operaciones militares adelantadas contra esta organización criminal. Los hombres hacían parte de la Subestructura Baudó (Leónidas de la Rosa Vásquez) y se presentaron ante tropas del Gaula Militar Chocó, adscritas a la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional.

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La entrega se dio en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y fue coordinada entre el Ejército Nacional y la Policía. Las autoridades señalaron que los integrantes del grupo armado tomaron la decisión de abandonar la organización debido al constante desarrollo de operaciones militares en la zona y expresaron su intención de acogerse a los mecanismos de justicia.

Los ocho hombres manifestaron su deseo de ingresar al proceso de sometimiento y solicitaron garantías para proteger su vida e integridad. Tras la entrega, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites ante el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa.

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Son ocho integrantes del clan del golfo en el Chocó que se acaban de entregar al gobierno Nacional. Seguir con la ofensiva https://t.co/BsTIOJW62d — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 8, 2026

El resultado representa un golpe para la estructura criminal que delinque en esta zona del país. Las autoridades consideran que la salida de estos integrantes afecta la capacidad operativa, logística y armada de la Subestructura Baudó del Clan del Golfo, un grupo señalado de afectar la seguridad de las comunidades del departamento de Chocó.

Además de la entrega de los integrantes, los miembros del grupo armado dejaron en poder de las autoridades un importante arsenal. Entre el material entregado se encuentran ocho fusiles: cuatro Galil AR, dos AK-47, un Fal 7.62 y un M4, además de 19 proveedores de diferentes calibres, 1.492 municiones, un radio base, dos radios tipo escuadra y material de intendencia.

El Ejército aseguró que durante el procedimiento se mantuvo el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, garantizando un trato digno a quienes decidieron abandonar las filas de la organización ilegal.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el hecho y confirmó la entrega de los integrantes del grupo armado. El mandatario escribió: “Son ocho integrantes del Clan del Golfo en el Chocó que se acaban de entregar al Gobierno Nacional. Seguir con la ofensiva”.

La entrega ocurre en medio de la ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras del Clan del Golfo en diferentes regiones del país. Para las autoridades, este tipo de sometimientos representan una reducción en las capacidades de los grupos armados y una oportunidad para que sus integrantes inicien procesos de reincorporación dentro de los canales establecidos por el Estado.

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