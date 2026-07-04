El proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante volvió a poner sobre la mesa el debate por la política de paz total, luego de que saliera a la luz un informe de inteligencia que advierte sobre la presunta expansión del ‘clan del Golfo’ durante los últimos años. Según informó El Tiempo, el documento fue presentado a autoridades y contiene información sobre el crecimiento territorial de esa organización criminal.

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De acuerdo con el medio citado, el informe señala que el grupo ilegal habría consolidado presencia en diferentes zonas de Antioquia y tendría interés en ampliar su influencia hacia otras ciudades, entre ellas Bogotá. El documento también incluye conversaciones atribuidas a integrantes de la estructura criminal, fotografías y otros elementos de inteligencia que, según el diario, fueron puestos en conocimiento de la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

Chats, extorsiones y expansión: lo que dice el informe sobre el ‘clan del Golfo’

El reporte también expone presuntas fuentes de financiación del ‘clan del Golfo’, entre ellas extorsiones a comerciantes, así como actividades relacionadas con el narcotráfico y el control de economías ilegales. Además, el informe menciona supuestos intentos de fortalecer su influencia en comunidades locales, en medio de una reducción de operativos contra esa organización.

Otro de los puntos mencionados por El Tiempo tiene que ver con la preocupación de algunos sectores por los acercamientos entre el Gobierno y esa estructura armada dentro de la política de paz total. Según el medio, durante el empalme se solicitó conocer con detalle cuáles fueron los compromisos asumidos con los distintos grupos ilegales en temas como ceses al fuego, órdenes de captura y procesos de negociación.

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Frente al contenido del informe, el abogado Ricardo Giraldo, representante del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia en el proceso de paz, cuestionó su alcance y aseguró, en declaraciones recogidas por el diario, que los informes de inteligencia no constituyen prueba judicial. También sostuvo que la expansión del grupo no puede atribuirse exclusivamente al actual proceso de diálogo y defendió que las conversaciones buscan una salida negociada al conflicto.

El caso vuelve a poner el foco sobre los avances, dificultades y cuestionamientos que rodean la política de paz total. Mientras algunos consideran que los hallazgos ameritan una revisión de la estrategia, otros insisten en que los procesos de negociación deben evaluarse con base en resultados verificables y no únicamente en informes de inteligencia.

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