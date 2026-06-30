El gobierno entrante de Abelardo De La Espriella ya empezó a marcar una distancia abismal y sin anestesia frente a la gestión saliente de Gustavo Petro. Rodrigo Lara, el designado ministro del Interior, encendió los micrófonos de Mañanas Blu en una picante entrevista con Néstor Morales, donde dejó claro que la política de seguridad dará un giro de 180 grados a partir del próximo 7 de agosto. Sin titubeos, Lara anunció que radicarán denuncias penales y que buscarán el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para llegar al fondo de los presuntos nexos y acercamientos entre funcionarios del gobierno de Petro y el Clan del Golfo, un escándalo que volvió al debate público tras la filtración de explosivos audios por parte de Noticias Caracol.

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La nueva administración no piensa andarse con rodeos ni paños de agua tibia. El mensaje de Lara fue un dardo directo, advirtiendo que la impunidad no será el camino y que usarán todo el peso de la cooperación internacional con su principal aliado estratégico para desmantelar estas mafias transnacionales.

Atrás quedarán los días de las negociaciones eternas y los estatus políticos otorgados a organizaciones criminales. El próximo jefe de la cartera del Interior fue enfático en que el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc perderán cualquier beneficio de reconocimiento político, ya que para el nuevo Ejecutivo son simplemente organizaciones de narcotraficantes en armas sin motivación política alguna.

Para cortar por lo sano, Lara lanzó un ultimátum con el reloj en contra:

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Plazo perentorio: las estructuras ilegales tendrán exactamente un mes de plazo para preparar y presentar un sometimiento voluntario a la justicia ordinaria.

La consecuencia: si deciden ignorar el llamado, el Estado colombiano desplegará una ofensiva militar total con el respaldo de la cooperación internacional.

Sin zonas de despeje: las polémicas zonas de ubicación planteadas por el gobierno Petro no serán reconocidas automáticamente por la nueva administración.

Autoridad total: a partir del inicio del nuevo mandato, se buscará ejercer de manera plena la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.

Al ser cuestionado sobre si la lupa estará puesta sobre nombres propios del petrismo como el excomisionado de Paz Danilo Rueda, el exministro de Defensa Iván Velásquez o el exdirector de Inteligencia Jorge Arturo Lemus, Lara prefirió ser cauteloso pero contundente. Explicó que la hoja de ruta no se limitará a señalar individuos de buenas a primeras, sino a activar un bloque de búsqueda institucional ordenado.

Paso en la Estrategia Acción Institucional Objetivo Principal Paso 1: Bloque Local Radicación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Activar las investigaciones internas con las autoridades competentes colombianas. Paso 2: Alianza Internacional Envío de información y activación de mecanismos con el Departamento de Justicia de EE. UU.. Obtener intercambio de información estratégica para desarticular y desmantelar estas organizaciones catalogadas como terroristas. “La aproximación adecuada no consiste en circunscribir esto a nombres específicos. Primero denunciaremos ante las autoridades colombianas y luego pediremos cooperación a Estados Unidos para llegar al fondo de estos hechos”, sentenció el ministro designado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.