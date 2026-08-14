Por: Noticiero 90 minutos

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Héctor Méndez, reconocido líder de los Topos Azteca, ofreció declaraciones a 90 Minutos sobre la labor que este grupo especializado en rescate ha desempeñado en diferentes puntos de Cali. Méndez agradeció de manera especial la hospitalidad que les ha brindado el pueblo caleño, destacando la forma "buena y agradecida" en la que fueron recibidos desde su llegada a la ciudad.

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Durante la entrevista, Méndez envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos afectados, aludiendo de forma emotiva al duro golpe que sufrió el país tras el terremoto ocurrido en Armenia en 1999. “Les deseamos lo mejor y que este golpe que han tenido después del terremoto aquel de Armenia del año 99, se repongan y les sirva para que la resiliencia se haga presente en el querido pueblo colombiano y especialmente Cali”, manifestó el líder de la organización, según 90 Minutos.

Los Topos Azteca, según la información compartida, han participado activamente en las labores de búsqueda y rescate, manteniendo una presencia constante en los sitios críticos. Así lo enfatizó Méndez cuando afirmó: “Nosotros estamos presentes todo el tiempo”. Detrás de estas acciones, subrayó el compromiso del grupo con la solidaridad y el apoyo desinteresado hacia comunidades en situación de emergencia.

En el mismo diálogo, Méndez pidió a los caleños que continúen trabajando de manera unida, alejados de las confrontaciones y peleas políticas, señalando que él no está en Colombia para alimentar divisiones. “Así funciona la gente de Colombia; es maravilloso. Yo quiero expresar mi gratitud a la gente. Así somos, somos gente solidaria. […] Me quieren utilizar para decir cosas de confrontación. Yo no vine a confrontar a nadie. Lo que sí les digo es que continúen trabajando, que se dejen de cosas de politiquería; eso es para después”, expresó con firmeza.

La labor de los Topos Azteca, de acuerdo con 90 Minutos, se ha centrado en fortalecer el sentido de comunidad y en respaldar con acciones a quienes más lo necesitan, en una muestra de compromiso genuino y resiliencia. Los testimonios y el reconocimiento expresado desde el grupo reflejan las enseñanzas y la unión que surgen en medio de las tragedias, y el llamado de Méndez invita a mantener la solidaridad más allá de la emergencia inmediata.

¿Quiénes son los Topos Azteca y a qué se dedican?

Los Topos Azteca son una organización especializada en labores de búsqueda y rescate, conocida por su intervención en emergencias y desastres naturales, como lo evidenció su participación en Cali. Según 90 Minutos, estos rescatistas han trabajado continuamente para respaldar a comunidades afectadas, adoptando un enfoque de presencia permanente y solidaridad activa.

¿Cómo han sido recibidos los Topos Azteca en Cali durante las labores de rescate?

De acuerdo con declaraciones entregadas por Héctor Méndez a 90 Minutos, el grupo Topos Azteca ha sido recibido de forma cordial y solidaria por el pueblo caleño. Méndez resaltó la hospitalidad y reconocimiento de la comunidad, calificando su acogida como “buena y agradecida”, lo que les ha permitido desempeñar sus labores de manera efectiva y fortalecer la ayuda brindada ante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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