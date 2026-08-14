Por: Noticiero 90 minutos

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El regreso a clases en Cali ya tiene una fecha marcada en el calendario: el lunes 24 de agosto. Sin embargo, esta vuelta a las aulas no será uniforme en toda la ciudad, pues la Secretaría de Educación de Cali avanza en un complejo proceso de revisión para definir cómo y en qué condiciones abrirán las 338 sedes educativas tras el sismo que afectó a la región. De acuerdo con la información oficial contenida en el boletín de la Administración Distrital, no todas las instituciones podrán reanudar actividades al mismo tiempo ni bajo la misma modalidad.

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El panorama es desigual. De las 338 sedes educativas que tiene Cali, 214 reportaron algún tipo de afectación por el sismo reciente. Para evaluar la seguridad y condiciones de la infraestructura, la Secretaría de Educación dispuso 10 cuadrillas conformadas por ingenieros estructurales y arquitectos. Según el avance de estos equipos, ya se han revisado 99 de las sedes afectadas. El primer balance: 63 sedes ya fueron consideradas habitables, 24 presentan daños que requieren reparaciones y 12 fueron clasificadas con un nivel de riesgo elevado.

Las 63 sedes habitables entrarán en jornadas de aseo y organización para estar listas en la fecha señalada, siempre y cuando las condiciones se mantengan estables. Por otro lado, las 24 sedes con afectaciones necesitarán intervenciones que podrían tardar entre dos y tres meses, según la Secretaría de Educación. La situación más delicada se encuentra en las 12 sedes en riesgo, donde se trabaja junto con la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En estos casos se estudia incluso la demolición de estructuras para garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Mientras tanto, del 18 al 21 de agosto se desarrollará la Semana de Desarrollo Institucional, durante la cual se definirá cómo se prestará el servicio educativo. En algunas sedes se implementará una modalidad híbrida: se permitirá asistencia presencial en las áreas habilitadas, complementada con clases virtuales y, en zonas rurales, entrega de material físico para estudiantes sin conectividad. Además, la Secretaría de Educación debe reorganizar servicios complementarios según corresponda para cada institución.

En resumen, aunque el 24 de agosto marca el inicio del retorno de clases presenciales en Cali, el regreso dependerá de las condiciones de cada sede según las evaluaciones técnicas realizadas. Cada comunidad educativa podrá retomar clases presenciales, combinar diferentes modalidades o permanecer en espera de las intervenciones necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverán los estudiantes a las clases presenciales en Cali?

Según la Secretaría de Educación de Cali, el regreso a clases presenciales está previsto para el 24 de agosto en las sedes educativas que sean consideradas habitables tras la revisión técnica. Sin embargo, no todas las instituciones podrán unirse ese día; algunas deberán esperar la culminación de obras de reparación o medidas adicionales de seguridad.

¿Qué es la modalidad híbrida en las escuelas de Cali y cómo funciona?

La modalidad híbrida, explicada oficialmente por la Secretaría de Educación, consiste en una combinación de clases presenciales y virtuales, sumando la entrega de material físico en zonas rurales donde no hay conectividad. Esta alternativa se usará en las instituciones que solo puedan ocupar parcialmente sus instalaciones por daños o evaluaciones en curso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.