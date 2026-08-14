Por: Noticiero 90 minutos

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El sismo ocurrido el pasado 10 de agosto dejó profundas consecuencias en la infraestructura educativa de Cali, donde cientos de colegios reportaron diferentes daños tras el evento natural. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Educación Distrital y bajo el liderazgo de la secretaria Sara Rodas, 214 de las 338 sedes educativas de la ciudad notificaron algún tipo de afectación relacionada con el movimiento telúrico. Ante esta situación, el Distrito conformó 10 cuadrillas especializadas —compuestas por ingenieros estructurales y arquitectos— que actualmente inspeccionan cada sede para evaluar la gravedad de los daños.

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La revisión, llevada a cabo por estos equipos técnicos, ha cubierto hasta el momento 99 de las instituciones con reportes de irregularidades. Según los datos oficiales, 63 de estas sedes resultaron habitables tras la inspección, de manera que podrían recibir nuevamente tanto a estudiantes como a docentes. Por otro lado, en 24 infraestructuras se identificaron daños cuya reparación tardaría entre dos y tres meses; mientras tanto, 12 sedes fueron clasificadas con un nivel de riesgo superior, obligando a las autoridades a considerar opciones que van desde intervenciones profundas hasta la eventual demolición, de ser necesario. Todas estas decisiones, afirmó Rodas, se están consensuando con la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —entidades responsables de coordinar la respuesta institucional ante emergencias de esta índole en Colombia— con el propósito de proteger la vida de la comunidad educativa.

Frente al regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación de Cali informó que la semana siguiente al desastre se dedicará al desarrollo institucional, mientras se reorganizan las condiciones para el reinicio de actividades. Según Rodas, se espera que las instituciones educativas consideradas en óptimas condiciones reanuden sus labores presenciales a partir del 24 de agosto. En los colegios con daños estructurales o riesgo elevado, la Secretaría ha propuesto una modalidad híbrida, es decir, una combinación de clases presenciales, virtuales y apoyos impresos, entendiendo lasLimitaciones de conectividad que existen, sobre todo en zonas rurales de la capital vallecaucana.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Educación Distrital de Cali, este proceso de diagnóstico y planeación busca garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores, poniendo en primer lugar la integridad física de toda la comunidad escolar frente a la emergencia que atraviesa el sistema educativo local.

¿Cuántas sedes educativas de Cali fueron afectadas por el sismo del 10 de agosto?

Según la Secretaría de Educación Distrital de Cali, 214 de las 338 sedes educativas de la ciudad reportaron daños tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. Esta cifra refleja la magnitud del impacto que el movimiento telúrico tuvo en la infraestructura educativa y evidencia la necesidad de intervenciones rápidas y coordinadas para normalizar el acceso seguro a la educación.

¿Cómo se está definiendo el regreso a clases presenciales tras las afectaciones por el sismo en Cali?

La Secretaría de Educación de Cali estableció que la reactivación será diferenciada. Las sedes catalogadas como habitables podrán regresar a clases presenciales, previsiblemente desde el 24 de agosto, mientras las instituciones con daños severos deberán recurrir a modelos híbridos de enseñanza, que incluyen clases virtuales y materiales impresos, hasta tanto se realicen las reparaciones necesarias o se tomen decisiones definitivas sobre su infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.