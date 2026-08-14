Por: El Espectador

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Rodrigo Lara consolidó el equipo que lo acompañará en el ministerio del Interior, integrando profesionales con amplia trayectoria en la administración pública y el ámbito académico. Según información publicada por El Espectador, ya están definidos los funcionarios que asumirán las principales posiciones: el viceministerio general, el viceministerio encargado del Diálogo Social y los Derechos Humanos, así como la Secretaría General de esta cartera.

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El abogado Carlos Eduardo Gechem Sarmiento asumirá el liderazgo del viceministerio del Interior. Gechem Sarmiento posee una formación destacada con máster y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de París II. Además, es docente de la Universidad Externado, donde enseña en la maestría del Departamento de Derecho Constitucional. Su experiencia en cargos públicos es relevante: en 2013 fue viceministro de Relaciones Políticas del mismo ministerio durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, y entre 2016 y 2017 encabezó la Agencia de Desarrollo Rural. También ha sido asesor jurídico en importantes entidades como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá. Según El Espectador, Gechem participó recientemente en un encuentro junto al nuevo contralor general de la Nación, Jorge Eliécer Laverde, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el de la Cámara, Nicolás Barguil.

Por otra parte, el viceministerio de Diálogo Social y Derechos Humanos estará bajo la dirección de Jorge Ernesto Roa. Este abogado, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y con dos maestrías en Gobernanza y Derechos Humanos, así como en Ciencias Jurídicas Avanzadas, tiene 16 años de trayectoria como profesor en el Externado. Su experiencia se extiende a la Defensoría del Pueblo, donde trabajó como abogado y consultor especializado en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entre 2020 y 2024, Roa fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.

En la Secretaría General del ministerio se designó a Hitler Rouseau Chaverra, quien previamente estuvo vinculado a la dirección de control interno del Concejo de Bogotá. Asimismo, Chaverra formó parte del equipo de empalme del ministerio del Interior.

¿Quién es Carlos Eduardo Gechem Sarmiento y cuál es su experiencia en el sector público?

Carlos Eduardo Gechem Sarmiento es abogado, magíster y doctor en Ciencia Política de la Universidad de París II. Se ha desempeñado como viceministro de Relaciones Políticas, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural y asesor jurídico en entidades como la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según datos de El Espectador.

¿Cuál será la función del viceministerio de Diálogo Social y Derechos Humanos dirigido por Jorge Ernesto Roa?

El viceministerio de Diálogo Social y Derechos Humanos, que estará en manos de Jorge Ernesto Roa, se encargará de articular labores orientadas a la protección de derechos humanos y la gestión del diálogo social, respaldado por la experiencia de Roa en la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, conforme a El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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