Por: Noticiero 90 minutos

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El departamento del Tolima atraviesa una crisis ambiental sin precedentes, luego de que la Gobernación declarara el estado de calamidad pública tras una sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. De acuerdo con reportes oficiales, esta decisión se tomó ante la magnitud de la emergencia, que ha derivado en 38 incendios forestales activos y afecta actualmente a 16 municipios. Esta declaratoria busca no solo fortalecer la capacidad institucional para atender la crisis, sino también agilizar la contratación en la reconstrucción de viviendas y acceder de forma inmediata a recursos esenciales para contener el avance del fuego.

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La situación es especialmente crítica en municipios como Melgar, Ortega, Valle de San Juan, Honda, Chaparral y, en particular, San Luis. En este último, el alcalde Ricardo Acosta la calificó como “la mayor tragedia ambiental en la historia” local. Según la Gobernación, solo en San Luis, aproximadamente 5.000 hectáreas de vegetación nativa y cultivos han sido arrasadas por las llamas, con al menos diez viviendas rurales destruidas. Zonas emblemáticas como el corregimiento de Payandé, que incluye espacios turísticos y el cementerio, junto con veredas como Tomogó, Meseta y La Flor, han sido severamente afectadas.

La emergencia se ve agravada por el fenómeno climático conocido como El Niño, que ha provocado temperaturas del suelo superiores a los 200 grados centígrados, combinadas con ráfagas de viento de hasta 35 nudos. Este contexto dificulta el control de los incendios, pues constantemente se reactivan focos ya atendidos, lo que hace imposible por ahora contar con un censo completo de damnificados; la prioridad, como indican las autoridades, permanece en la evacuación y protección de vidas humanas.

Para coordinar esfuerzos, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación del Ejército Nacional –incluidos pelotones especializados y soldados del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke–, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, que han realizado hasta 30 descargas aéreas de agua y retardantes en una sola jornada mediante herramientas como el sistema Bambi Bucket. A esto se añade el respaldo voluntario del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyo equipo de 15 uniformados llegó al Tolima junto con maquinaria especializada.

La gobernadora Adriana Magali Matiz ha insistido en la necesidad de mantener el apoyo estatal hasta eliminar completamente los focos de incendio. Adicionalmente, la Gobernación ha activado un centro de acopio en Ibagué para recolectar ayudas humanitarias, entre ellas alimentos, agua, medicamentos, kits de aseo y elementos de protección personal. Finalmente, las autoridades recuerdan la prohibición total de quema abierta, sancionada penal y económicamente, y piden a la ciudadanía reportar cualquier indicio de incendio para frenar la tragedia que consume el patrimonio natural tolimense.

¿Qué significa el estado de calamidad pública en Tolima por los incendios forestales?

El estado de calamidad pública declarado en Tolima es una medida administrativa que permite fortalecer la capacidad de respuesta oficial ante emergencias, acelerar procesos de contratación y acceder a recursos de inmediato, centrándose principalmente en la atención de incendios forestales y la reconstrucción tras la emergencia, según información de la Gobernación del Tolima.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a los incendios forestales en Tolima?

El fenómeno climático conocido como El Niño ha producido temperaturas en el suelo superiores a los 200 grados centígrados y fuertes vientos, factores que favorecen la propagación y reactivación constante de incendios forestales en Tolima, complicando las labores de socorro y control de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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