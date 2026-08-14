El reciente anuncio de que Colombia formalizó su ingreso a la Coalición contra los Carteles de las Américas, iniciativa fundamental del programa ‘Escudo de las Américas’ impulsado por Donald Trump, ha desencadenado un intenso debate sobre la soberanía nacional y las competencias del Ejecutivo. La incertidumbre radica en si el presidente Abelardo De La Espriella tiene la facultad constitucional para autorizar por sí solo la participación de tropas estadounidenses en operaciones militares dentro del territorio nacional o si, por el contrario, dicha medida requiere obligatoriamente del aval del Congreso de la República.

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Aunque el Gobierno ha planteado la iniciativa como una estrategia para fortalecer el trabajo conjunto contra el crimen organizado, las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre operaciones para destruir redes terroristas, han encendido las alarmas jurídicas. Hasta el momento, el Ejecutivo colombiano no ha revelado los detalles técnicos, el instrumento jurídico o el alcance real de la participación de personal militar extranjero, lo que ha llevado a expertos y sectores de la oposición a exigir una revisión detallada bajo la lupa constitucional.

Desde una perspectiva jurídica, el artículo 173 de la Constitución Política es claro al señalar que corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Asimismo, el artículo 189 en su numeral séptimo establece que el presidente puede ejercer esta facultad únicamente durante el receso del Senado y previo dictamen del Consejo de Estado, condiciones que, según los críticos, no se han cumplido en este escenario. Beatriz Helena Gil, directora del observatorio Congreso Visible, advierte que si el acuerdo implica la participación de militares en operaciones de combate, sería necesario un instrumento internacional aprobado por el Congreso y sujeto a revisión por la Corte Constitucional, diferenciando claramente esto de la cooperación técnica histórica en inteligencia o entrenamiento.

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Por otra parte, desde el oficialismo, el senador Germán Rodríguez ha intentado calmar las aguas argumentando que la cooperación se limitaría a aspectos como inteligencia, tecnología y mantenimiento aeronáutico, sin que esto signifique el despliegue de unidades de combate. No obstante, el senador reconoce que, si el Gobierno decidiera avanzar hacia operaciones conjuntas, el debate sobre la aprobación legislativa sería inevitable y necesario para salvaguardar la institucionalidad.

La oposición, liderada por figuras como las senadoras Jennifer Pedraza y el senador Ariel Ávila, ya ha iniciado gestiones de control político solicitando explicaciones detalladas a los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa. Estos sectores advierten que, si el Ejecutivo intenta evadir los controles mediante decretos o acuerdos administrativos que excedan los límites constitucionales, acudirán a las instancias judiciales para cuestionar la legalidad de la medida. De esta manera, el Gobierno de De La Espriella enfrenta el reto de equilibrar su política de seguridad con los estrictos límites que impone la Carta Magna en materia de defensa y soberanía.