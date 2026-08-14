Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta actualmente una de las situaciones más retadoras de los últimos tiempos, tras una emergencia que ha afectado diferentes sectores y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad y los organismos de socorro. Desde el inicio de la contingencia, numerosos ciudadanos se han acercado a los puntos más críticos con el objetivo de contribuir en labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros. Esta solidaridad ha sido reconocida por las autoridades y resalta el compromiso colectivo en momentos de crisis, según información suministrada por la Alcaldía de Cali.

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No obstante, el crecimiento del voluntariado espontáneo ha llevado a que las autoridades insistan en la importancia de seguir protocolos estrictos para evitar incidentes y salvaguardar la vida tanto de quienes ayudan como de los profesionales en escena. De acuerdo con el teniente John Fitzgerald Rodas, jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la ayuda voluntaria es bienvenida pero solo será realmente útil si se acata la coordinación y las instrucciones de los comandos de emergencia. Rodas remarcó la importancia de respetar "las recomendaciones" oficiales y la necesidad de no ingresar a zonas restringidas sin autorización.

Entre las principales medidas de seguridad, Bomberos destaca el respeto a los perímetros de protección, marcados por vallas, que separan las áreas de alto riesgo. El acceso a estructuras colapsadas está limitado exclusivamente a personal autorizado, para prevenir nuevas tragedias y aumentar la eficiencia de las labores de rescate. Además, se exige el uso de elementos de protección personal como casco, guantes y tapabocas, recursos indispensables para reducir el riesgo de accidentes y exposición a partículas peligrosas o contaminantes biológicos como olores propios de la descomposición.

Un aspecto fundamental durante los rescates es el silencio. Según explica Rodas, los equipos especializados utilizan llamados directos, tecnología y binomios caninos (parejas de rescatista y perro entrenado) para detectar sobrevivientes bajo los escombros. El ruido externo entorpece la labor de localización y puede impedir el hallazgo de personas atrapadas. Por esto, el llamado a la organización, la disciplina y el seguimiento de las indicaciones oficiales sigue vigente, recordando que la solidaridad es esencial cuando se canaliza de manera responsable y segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad que deben seguir los voluntarios en labores de rescate en Cali?

Los voluntarios deben respetar las zonas delimitadas por vallas y evitar ingresar a estructuras peligrosas sin autorización de las autoridades competentes. Además, el uso de elementos de protección personal como casco, guantes y tapabocas es obligatorio, ya que existen riesgos por exposición a polvo, partículas y agentes biológicos. La coordinación con los equipos oficiales y el seguimiento estricto de las instrucciones son claves para prevenir accidentes durante la emergencia.

¿Por qué es importante el silencio en las zonas de búsqueda y rescate tras una emergencia?

El silencio permite a los equipos de rescate detectar señales débiles de sobrevivientes bajo los escombros, ya sea a través de llamados, tecnología o perros entrenados. Ruidos ajenos pueden dificultar la identificación de personas atrapadas y retrasar la respuesta, por lo que las autoridades insisten en minimizar el ruido durante las operaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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