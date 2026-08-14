La devastación provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado cicatrices imborrables en cientos de hogares, siendo uno de los casos más conmovedores el de la familia Saavedra Caicedo en la ciudad de Cali. Las trillizas Ana María, Isabella y Sofía, quienes compartían una complicidad inquebrantable desde el momento de su nacimiento, se encontraban junto a sus padres, Victoria Caicedo y Jairo Saavedra, en el interior de un edificio residencial de cuatro apartamentos que terminó completamente sepultado bajo los escombros a causa de la violencia del movimiento telúrico, según informó El Tiempo.

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Cuando las alarmas del sismo comenzaron a sonar y la estructura empezó a ceder, los cinco integrantes intentaron evacuar el inmueble; sin embargo, la rapidez del colapso truncó sus intentos de escapar a tiempo. Las labores de búsqueda y rescate, desplegadas de manera incansable por los organismos de socorro y apoyadas por la comunidad, permitieron hallar en primera instancia los cuerpos sin vida de Sofía y, posteriormente, el de sus padres, quienes fueron encontrados abrazados en medio de los restos de concreto, en una desgarradora muestra de amor y protección familiar hasta el último segundo de sus vidas, de acuerdo con el rotativo.

La esperanza de hallar con vida a las demás integrantes mantuvo en vilo a los familiares y a los rescatistas durante las horas siguientes. Dicho anhelo cobró fuerza cuando Ana María fue rescatada con vida de entre las ruinas y trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. No obstante, la tragedia se completó la noche del 13 de agosto, cuando los equipos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de la tercera trilliza, Isabella, cerrando de manera dolorosa las labores de búsqueda para este núcleo familiar, según el informe periodístico.

Diana March Espinosa, prima de las jóvenes y quien ha estado al frente de la situación desde el primer momento, expresó el profundo dolor de la familia a través de sus redes sociales, destacando que toda la fortaleza actual está volcada en apoyar a Ana María durante su proceso de recuperación física y emocional. Asimismo, familiares como Laura March Espinosa han manifestado su eterno amor por Isabella, mientras la única sobreviviente asimila gradualmente la magnitud de la tragedia. Según relató Diana, fue la propia Ana María quien, tras ser rescatada, entregó indicaciones precisas a los rescatistas sobre la ubicación exacta donde se encontraban sus padres y hermanas dentro del apartamento colapsado, de acuerdo con el rotativo.

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La conexión especial que caracterizaba a las trillizas las había llevado incluso a elegir la misma carrera profesional para mantenerse unidas. Hoy, esa complicidad se ve fracturada por una catástrofe que dejó a Ana María sin su hogar y sin la mayor parte de su núcleo familiar. Aunque la joven sabe del fallecimiento de Sofía, sus seres queridos evitan por ahora saturarla con la noticia completa sobre la pérdida de sus padres y de su hermana Isabella, debido a su delicado estado clínico.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.