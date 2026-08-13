Por: EL PILON SA

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El fuerte terremoto ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto dejó profundas heridas en la ciudad de Cali, donde la familia Saavedra Caicedo vivió una de las situaciones más dolorosas. Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, padres de trillizas, perdieron la vida al colapsar la estructura en la que se encontraban durante el sismo, según informó Kienyke. Esta tragedia impactó directamente a sus hijas, quienes, en medio de la emergencia, enfrentan el reto de reconstruir sus vidas bajo circunstancias desgarradoras.

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Tras el terremoto, los organismos de socorro intensificaron las labores para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Ana María Saavedra Caicedo, una de las trillizas, fue rescatada con vida y trasladada a la Clínica Imbanaco. Allí permanece bajo atención médica mientras se recupera de las lesiones físicas sufridas y la irreparable pérdida de sus padres. De acuerdo con las fuentes recogidas, el caso de Ana María simboliza tanto la esperanza como el dolor al interior del drama familiar.

No obstante, la tragedia continuó desarrollándose para los Saavedra Caicedo. Sofía Saavedra Caicedo, otra de las hermanas, fue hallada sin vida entre los restos de la edificación colapsada. Esta noticia, confirmada por los equipos de emergencia, significó un nuevo golpe para los parientes, quienes permanecen a la expectativa de los operativos. Por su parte, Isabella Saavedra Caicedo sigue desaparecida y la incertidumbre alrededor de su paradero mantiene la atención de familiares, amigos y rescatistas. Los equipos de emergencia sostienen las búsquedas con la esperanza de hallar indicios sobre su situación.

El caso de esta familia se enmarca en un contexto mucho mayor; el recuento más reciente de la emergencia, citado en el informe, indica que el terremoto ha dejado hasta el momento 250 personas fallecidas en Colombia. Además, se reportan 3.771 heridos y 490 desaparecidos solo en las principales ciudades del país. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate, así como con la atención a los daños registrados en viviendas y otras infraestructuras de importancia.

El drama vivido por la familia Saavedra Caicedo revela la dimensión humana ante tragedias naturales, donde la realidad de la pérdida se refleja en cada búsqueda que realizan los equipos de emergencia. En Cali, la esperanza se mantiene mientras familiares acompañan la recuperación de Ana María y esperan noticias de Isabella, en medio del duelo.

¿Cuál es la situación de los desaparecidos tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con el informe citado, actualmente hay 490 personas desaparecidas en las ciudades capitales a raíz del terremoto del 10 de agosto. Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y rescate para dar con su paradero, mientras familias buscan respuestas en medio de la emergencia.

¿Cómo avanza la búsqueda de Isabella Saavedra Caicedo en Cali?

Los equipos de emergencia continúan activos en las labores de búsqueda de Isabella Saavedra Caicedo, quien aún no ha sido localizada tras el colapso de la estructura en que se encontraba su familia. La incertidumbre sigue, mientras allegados permanecen atentos al desarrollo de los operativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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