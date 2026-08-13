Por: Noticiero 90 minutos

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A tres días del fuerte terremoto que impactó a Cali, las autoridades locales entregaron un balance actualizado a las 11:00 a. m. de este jueves 13 de agosto. Los datos oficiales reportan que hasta el momento han sido rescatadas 88 personas, se confirman 96 fallecidos y 111 personas siguen desaparecidas. Además, la cifra de heridos asciende a 1.401, reflejando el tamaño de la emergencia y el desafío de los equipos de socorro, que continúan su labor para dar respuesta a los distintos frentes de atención, de acuerdo con el balance oficial.

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El impacto en la infraestructura ha sido considerable. Según el mismo reporte, 45 edificaciones se desplomaron completamente y otras 46 presentan colapso parcial. Además, se identificaron daños estructurales en 1.142 construcciones y se emitieron órdenes de evacuación para 18 edificios, como medida preventiva frente a nuevos riesgos. Estas cifras muestran la magnitud de la destrucción y el esfuerzo que deberá invertirse en la recuperación de la ciudad tras el sismo.

La búsqueda de desaparecidos no se detiene. Nueve puntos de búsqueda especializada siguen activos en sectores estratégicos, donde los rescatistas trabajan sin descanso para localizar a quienes faltan, considerando la cantidad de personas que aún no han sido encontradas. En total, 1.800 rescatistas permanecen desplegados en las zonas afectadas, según el informe.

En el frente de la remoción de escombros, las autoridades confirman que han retirado 8.236 toneladas de material, una cifra importante que evidencia la gravedad del desastre. También se han hecho 250 evaluaciones de daños y necesidades, fundamentales para coordinar la respuesta. Los servicios básicos tampoco han sido ajenos a la emergencia: en acueducto, 14 daños se atienden en barrios como Champagnat, El Dorado, Capri, Ciudad Jardín, El Limonar y Nueva Tequendama. Por parte del suministro eléctrico, se reportan 15 daños en sectores como Calipso, Alameda, Vergel, La Hacienda, La Sirena, El Campo y Alto Nápoles.

La emergencia también ha dejado consecuencias para los animales. La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, conocida por su sigla Uaepa, reporta que 15 animales han fallecido, 290 están desaparecidos y 55 han sido rescatados, en medio de una atención paralela a la emergencia humana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas edificaciones fueron afectadas tras el terremoto en Cali?

El reporte oficial indica que, a consecuencia del terremoto, 45 edificaciones colapsaron totalmente y 46 sufrieron colapso parcial. Además, se registran daños estructurales en 1.142 construcciones y 18 edificios cuentan con orden de evacuación, evidenciando el grave impacto sobre la infraestructura urbana de Cali.

¿Cómo afecta el terremoto en Cali a los servicios públicos y animales?

La emergencia ha generado 14 daños en el sistema de acueducto y 15 en el suministro de energía en diferentes barrios. Así mismo, según la Uaepa, hay 15 animales muertos, 290 desaparecidos y 55 rescatados, mostrando que tanto personas como animales han resultado gravemente afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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