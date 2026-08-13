Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia que sacudió a Cali y al occidente del país tras el reciente terremoto dejó una huella imborrable en la familia del periodista Carlos Andrés Aponte. Según relató él mismo a Blu Radio, su padre, Carlos Arturo Aponte, perdió la vida junto a su nieta Ileana Giraldo Aponte, de 11 años, al quedar atrapados bajo los escombros de su vivienda, mientras los equipos de socorro aún buscan a su madre, Estela Marín, entre los restos de la edificación colapsada.

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La fatídica jornada ocurrió justo después de un día especial para la familia. El domingo anterior, Carlos Arturo Aponte celebraba su cumpleaños y además 41 años de matrimonio con Estela Marín, ocasión que compartieron como núcleo familiar. Ileana, la nieta de la pareja, estaba en la casa al día siguiente del festejo, debido a que no tenía clases esa jornada. El panorama cambió abruptamente cuando el fuerte sismo provocó el desplome del edificio Torres de Limonar, donde residía la familia del comunicador.

Carlos Andrés Aponte narró a Blu Radio que los cuerpos fueron localizados por los organismos de rescate bajo los restos de la vivienda. Explicó que, en un acto de amor extremo, su padre habría intentado proteger a la niña durante el colapso; según sus palabras, Carlos Arturo se acurrucó y cubrió con su cuerpo a Ileana en busca de protegerla. Sin embargo, una viga cayó sobre ambos, causándoles la muerte de manera instantánea. El periodista señaló que la situación en el edificio es especialmente compleja por el modo en que colapsaron las lozas superiores, generando lo que describió como una especie de “sándwich” con varias estructuras apiladas y dificultando la búsqueda de víctimas, incluido el paradero de su madre.

En el momento del terremoto, Carlos Andrés se encontraba en Bogotá. A causa de las complicaciones registradas en los aeropuertos por el evento, tuvo dificultades para regresar a Cali y reunirse con su familia. Pese a la magnitud del dolor, Aponte expresó cierta paz al saber que sus seres queridos no sufrieron durante el desplome. “Lo que viene es el dolor”, reconoció en medio del proceso de duelo.

Asimismo, resaltó la solidaridad de la comunidad caleña en estos difíciles momentos. Enfatizó que habitantes de la ciudad, desconocidos para la familia, se han acercado a colaborar en las labores de rescate, aportando su esfuerzo físico aún sin conocerse personalmente, un gesto que ha conmovido profundamente al comunicador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente que causó la muerte de los familiares de Carlos Andrés Aponte durante el terremoto en Cali?

El accidente ocurrió cuando el edificio Torres de Limonar colapsó durante el terremoto que afectó a Cali y otras zonas del occidente del país. De acuerdo con Carlos Andrés Aponte, su padre intentó proteger a su nieta acurrucándose junto a ella, pero una viga cayó sobre ambos y les causó la muerte de forma inmediata. La situación se agravó por el desplome de varias lozas del edificio, lo que complicó las labores de rescate.

¿Qué es una estructura en ‘sándwich’ en el contexto de un colapso de edificio?

La expresión ‘estructura en sándwich’ hace referencia a la manera en que varias lozas y niveles de un edificio se apilan tras un colapso, quedando unos sobre otros como las capas de un sándwich. Este término fue utilizado por Carlos Andrés Aponte para describir cómo el techo de la terraza y varios pisos superiores quedaron sobre los niveles inferiores, dificultando la búsqueda y rescate de víctimas atrapadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.