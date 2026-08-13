Por: Portal Bogotá

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Tras el reciente terremoto que estremeció distintas regiones del país, las empresas responsables del servicio público de aseo en Bogotá han decidido aportar su experiencia y recursos a la labor de apoyo y solidaridad en la emergencia. De acuerdo con la información proporcionada en el comunicado, estas compañías han puesto a disposición maquinaria especializada, vehículos y equipos específicos para respaldar de manera directa las operaciones de atención y recuperación en las zonas más afectadas, especialmente en Cali, de acuerdo con los requerimientos provenientes de las autoridades encargadas de coordinar la respuesta ante la crisis.

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El apoyo logístico de las empresas se materializará mediante el envío progresivo de diversos equipos y personal calificado. Promoambiental Distrito colaborará con dos volquetas adicionales provenientes tanto de sus sedes en Cali como en el Valle, que se destinarán a reforzar los trabajos de remoción y limpieza en las áreas comprometidas. LIME, por su parte, contribuirá con dos volquetas y un minicargador, además de las respectivas tripulaciones, y realizará sus envíos de acuerdo con las necesidades identificadas por los organismos oficiales.

En el caso de Bogotá Limpia, esta empresa aportará dos volquetas que serán asignadas al territorio en función de las solicitudes específicas del momento. Ciudad Limpia sumará una volqueta y un amplirroll (vehículo especializado en el transporte y la descarga de contenedores de residuos de gran tamaño) provenientes de su sucursal distrital. Además, Área Limpia pondrá a disposición un amplirroll, un minicargador y su respectiva tripulación. De manera adicional, desde sus sucursales en el Quindío, la compañía contará con una camioneta equipada con herramientas versátiles, entre las que se destacan una motosierra y una planta de luz; estos implementos servirán para atender necesidades puntuales en la región.

La disposición de la flota y el despliegue de los equipos serán coordinados estrictamente según los lineamientos y requerimientos que dicten las autoridades que lideran la atención de la emergencia. Así, Bogotá ratifica su compromiso solidario por medio de la cooperación institucional y el fortalecimiento de los trabajos de ayuda. Estas acciones también abren un espacio para que la ciudadanía participe y aporte en la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participan las empresas de aseo de Bogotá en la atención a la emergencia por el terremoto?

Las empresas de aseo de Bogotá se involucran en la respuesta a la emergencia mediante la asignación de equipos especializados y personal, coordinando el envío a Cali y otras zonas afectadas bajo la dirección de las autoridades responsables. Esta intervención comprende el apoyo con maquinaria como volquetas, minicargadores y amplirrolls destinados a labores de remoción, limpieza y otras tareas esenciales para la recuperación.

¿Qué tipo de equipos especializados aportan las empresas de aseo ante la emergencia por el terremoto?

Entre los recursos aportados figuran volquetas, minicargadores, amplirrolls y camionetas equipadas con herramientas como motosierras y plantas de luz. Estos equipos permiten afrontar con eficiencia los desafíos logísticos de la emergencia, contribuyendo a las labores de remoción de escombros, transporte de desechos y restablecimiento de servicios básicos en las áreas más afectadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.