Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El panorama de la movilidad en Bogotá durante la mañana del jueves 13 de agosto de 2026 se caracterizó por una serie de incidentes y novedades que influyeron en el flujo vehicular, especialmente en varias localidades clave. Según información oficial publicada por Bogotá.gov.co, las autoridades de tránsito y equipos técnicos estuvieron atentos a sucesos de gran impacto, con acciones para contrarrestar la congestión generada por siniestros viales y fallas operativas, así como por las labores de reparación de vías en puntos estratégicos de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los hechos principales reportados, se presentaron múltiples accidentes de tránsito desde las primeras horas de la mañana. Por ejemplo, a las 6:45 a. m. en Kennedy, un motociclista colisionó con una bicicleta en la avenida Boyacá con calle 12 B, sentido sur-norte, lo que llevó a la intervención de la unidad de tránsito. Posteriormente, a las 6:56 a. m., Bogotá.gov.co informó de una falla semafórica importante en la avenida Boyacá con diagonal 60 G sur, localidad de Ciudad Bolívar, en ambos sentidos de la vía, situación que requirió desplazamiento de equipos de semaforización y agentes civiles para atender el incidente y evitar mayores retrasos.

El sector de Fontibón también se vio afectado por eventos sucesivos: a las 7:13 a. m., una ambulancia y un camión se accidentaron en la avenida ciudad de Cali con calle 23, sentido norte-sur, seguido minutos después, a las 7:19 a. m., de otro choque entre una grúa y un vehículo particular exactamente en la misma intersección. Además, en la avenida ciudad de Cali con avenida El Dorado (calle 26), a las 7:36 a. m., un taxi y un vehículo particular protagonizaron otro siniestro vial, complicando aún más la movilidad en esa zona.

La localidad de Engativá también estuvo en alerta. A las 8:17 a. m., Bogotá.gov.co reportó un choque entre dos motociclistas en la avenida El Dorado con avenida Boyacá, sentido oriente-occidente, lo que implicó la presencia de unidades de tránsito para el manejo de la situación. Por otro lado, las obras de reparación en la NQS sur con avenida Primero de mayo afectaron el funcionamiento de algunos servicios troncales del sistema TransMilenio, generando retrasos que fueron mitigados a medida que gestores de la Secretaría de Movilidad trabajaron para agilizar el paso de la flota de transporte público.

Al cierre del reporte a las 8:20 a. m., la congestión que dominó el inicio de la mañana comenzaba a disminuir paulatinamente, demostrando la capacidad de respuesta de equipos de movilidad y autoridades de tránsito frente a eventos inesperados en distintas zonas de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaron los siniestros viales la movilidad en las principales avenidas de Bogotá hoy?

Durante la mañana del 13 de agosto de 2026, los siniestros viales registrados en avenidas cruciales como Boyacá, ciudad de Cali y El Dorado ocasionaron demoras y congestión en sectores estratégicos, requiriendo intervención inmediata de unidades de tránsito para restablecer la circulación y minimizar el impacto sobre el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos.

¿Qué acciones tomaron las autoridades para manejar los incidentes de tránsito y las fallas semafóricas?

De acuerdo con los reportes de Bogotá.gov.co, equipos especializados y agentes de tránsito fueron asignados rápidamente a cada incidente. En el caso de fallas semafóricas, se dispuso personal técnico y agentes civiles para mejorar la seguridad y el flujo vial, garantizando una respuesta coordinada ante los principales retos que enfrentó la movilidad durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z