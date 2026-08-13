Por: Portal Bogotá

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El teatro El Parque, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Bogotá, celebra en agosto sus noventa años de vida con una programación que busca destacar la diversidad, la creatividad y la expresión de las mujeres en la música. De acuerdo con el sitio oficial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la franja "Sentidos Rebeldes" será la gran protagonista durante este mes, ya que propone una serie de conciertos que ponen en primer plano las propuestas lideradas por mujeres creadoras. Esta iniciativa, enmarcada en el cumpleaños del teatro, fomenta el encuentro entre públicos diversos y músicos, generando un espacio de diálogo y celebración artística.

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La franja "Sentidos Rebeldes" inició el 6 de agosto con la presentación de la rapera bogotana Angelik DK, quien aportó una muestra del talento femenino que crece en la capital. La apuesta sigue el 13 de agosto con Magdalena y Yo, una agrupación que integra ritmos latinoamericanos para ofrecer una experiencia sonora vibrante y contemporánea. Posteriormente, el 21 de agosto, subirá al escenario Marsha Waris, artista reconocida por fusionar el soul, el jazz y las músicas del mundo, mientras que el ciclo cerrará el 28 de agosto con la propuesta de Gabriela Ponce, cantante y compositora que mezcla pop, folk y sonidos tradicionales latinoamericanos, de acuerdo con la agenda publicada por Idartes. Todas las funciones están programadas para las 7:30 p. m. y requieren la compra de boletas.

El teatro El Parque, ubicado en la carrera quinta #36-05, en pleno Parque Nacional, se convierte así en epicentro de una programación que invita tanto a las familias como al público general a reencontrarse con las artes escénicas y la música en vivo. La dirección que imprime Idartes en este evento subraya la importancia de los escenarios culturales en la vida ciudadana de Bogotá, y destaca la apuesta por visibilizar el trabajo de mujeres artistas. La agenda busca no solo conquistar nuevos públicos, sino también fortalecer la relación entre los creadores y los asistentes en un entorno incluyente. Para conocer más detalles de la programación y adquirir las boletas, Idartes dispone de información completa en su portal oficial.

¿Cuál es la programación completa de la franja Sentidos Rebeldes en el teatro El Parque?

La franja "Sentidos Rebeldes" del teatro El Parque en Bogotá incluye las presentaciones de Angelik DK el 6 de agosto, Magdalena y Yo el 13 de agosto, Marsha Waris el 21 de agosto y Gabriela Ponce el 28 de agosto. Todas las funciones comienzan a las 7:30 p. m. y buscan resaltar el talento y la diversidad de mujeres creadoras en diferentes géneros musicales.

¿Dónde comprar boletas para los eventos de Sentidos Rebeldes en Bogotá?

Las boletas para los conciertos de la franja "Sentidos Rebeldes" en el teatro El Parque pueden adquirirse a través del enlace indicado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en su sitio web oficial, donde se ofrece la programación actualizada y el acceso a la plataforma de venta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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