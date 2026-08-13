Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como referente en la búsqueda de un sistema de transporte eficiente, competitivo y respetuoso con el medioambiente. En este contexto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) desarrolló el segundo y último Encuentro de Intercambio de Conocimiento de la Red de Cero y Bajas Emisiones (RCBE) de 2026, un evento creado para fortalecer sinergias entre actores públicos y privados con el fin de continuar avanzando hacia una movilidad más limpia en la ciudad, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La jornada tuvo como principal objetivo identificar retos y oportunidades en la implementación de soluciones de transporte con cero y bajas emisiones, es decir, alternativas que reduzcan considerablemente la producción de gases contaminantes generados por vehículos. Durante el encuentro, los participantes también se enfocaron en compartir experiencias y conocimientos adquiridos, así como en promover el trabajo en red para construir estrategias conjuntas.

El sector del transporte de carga fue uno de los temas centrales del evento. Se priorizó la construcción de una agenda colectiva que permita reducir el impacto ambiental negativo que este sector tiene actualmente, buscando evolucionar hacia modelos logísticos más eficientes y menos contaminantes. A lo largo de la jornada, los organizadores se aseguraron de facilitar la experiencia de los asistentes mediante la entrega previa de un video de referencia con información detallada sobre el acceso al lugar, una acción que evidenció el compromiso por una participación accesible y ordenada.

La SDM manifestó su agradecimiento a todos los aliados de la RCBE, destacando especialmente a entidades como Compensar y Logyca, cuyo compromiso y activa colaboración resultaron clave para el éxito del encuentro. Asimismo, la Secretaría reafirmó su intención de mantener este tipo de espacios de articulación en el tiempo, impulsando el desarrollo de una Bogotá cada vez más limpia y sostenible conforme a los retos medioambientales actuales.

¿Qué es la Red de Cero y Bajas Emisiones (RCBE) y cómo contribuye al transporte sostenible en Bogotá?

La Red de Cero y Bajas Emisiones (RCBE) es una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Movilidad que une a diferentes actores públicos y privados con el objetivo de intercambiar conocimientos y desarrollar proyectos de transporte que reduzcan al mínimo posible la emisión de gases contaminantes, promoviendo alternativas limpias y sostenibles para la ciudad.

¿Cómo afecta el transporte de carga a la sostenibilidad ambiental en Bogotá?

Según lo discutido en el Encuentro de la RCBE, el transporte de carga es uno de los principales retos para la sostenibilidad ambiental en Bogotá debido a su impacto negativo en términos de emisiones de gases y contaminación. Avanzar hacia modelos más eficientes y limpios en este sector es clave para alcanzar una ciudad más sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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