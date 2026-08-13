Por: El Espectador

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Guido Tamayo, escritor bogotano, decidió aproximarse a la vejez desde un ángulo poco convencional: más allá de cuestionarse directamente qué es la vejez o cómo es ser viejo, su inspiración surgió tras la muerte de sus abuelas, eventos que él mismo describe como experiencias que abrieron un material "doloroso, pero muy interesante". De acuerdo con Tamayo, esto le permitió explorar diversas dimensiones que suelen estar al margen del debate público, en particular las enfermedades y el deseo en la edad avanzada.

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El autor destaca que el deseo, especialmente el erotismo en la vejez, permanece vivo y activo, pese a la censura social que existe sobre manifestaciones de afecto o amor físico entre personas mayores. Tamayo recalca que la sociedad tiende a reprochar, incluso ridiculizar, situaciones en las que los adultos mayores se expresan amor o deseo, considerando tales actos como "patéticos" o impropios. Él considera esta actitud un acto de censura indigno que invisibiliza una dimensión auténtica y vital de la vejez.

En su libro de cuentos ‘La edad de la niebla’, Tamayo se sumerge en este universo de sensibilidades, emociones y deseos, dándole voz a los propios protagonistas. Su enfoque consiste en dejar hablar a los viejos, escuchar sus relatos, entender de dónde vienen, cómo están y cómo se sienten realmente. El escritor advierte que algunos de los cuentos pueden ser duros o incluso ofensivos para ciertos lectores; sin embargo, todos fueron escritos desde un profundo respeto hacia la experiencia de quienes atraviesan esta etapa de la vida. Con esto, busca confrontar incomodidades, desafiar estigmas y mostrar la complejidad de la existencia en la vejez.

En cuanto a su propia percepción, Guido Tamayo indica que relaciona la vejez con una conciencia aguda de la finitud humana, entendiendo que el tiempo es limitado y que nadie es inmortal, en palabras que cita de Mutis. Así, la vejez se convierte en una etapa de reconocimiento de lo finito y de la fragilidad de la existencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo aborda Guido Tamayo el deseo y el erotismo en la vejez en ‘La edad de la niebla’?

En ‘La edad de la niebla’, el escritor Guido Tamayo explora el deseo y el erotismo en la vejez como dimensiones vivas y vitales que suelen estar reprimidas o censuradas por la sociedad. Según sus palabras, la sociedad tiende a ver el afecto y el deseo entre personas mayores como algo "patético", pero Tamayo argumenta que estas expresiones son parte fundamental de la experiencia humana, incluso en las últimas etapas de la vida.

¿Por qué considera Guido Tamayo que la sociedad censura la expresión amorosa entre personas mayores?

De acuerdo con Tamayo, la censura social hacia el erotismo y las demostraciones de cariño entre adultos mayores es una actitud indigna que invisibiliza la autenticidad y humanidad de quienes viven la vejez. Estas restricciones reflejan prejuicios profundamente arraigados sobre el papel y los límites del deseo en la tercera edad, lo que motiva al autor a darles voz y dignidad en su obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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