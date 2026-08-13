Por: Portal Bogotá

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La sostenibilidad ambiental en Bogotá sigue siendo una prioridad, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha anunciado una nueva jornada del ‘Tour de RuedaverdeC’, enfocada en la correcta disposición de llantas usadas. Esta iniciativa, programada para el jueves 13 de agosto de 2026, invita a la ciudadanía a acercarse a puntos de acopio distribuidos en las localidades de Suba, Bosa y Los Mártires, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., o hasta que se complete el cupo disponible para la recolección.

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El ‘Tour de RuedaverdeC’ busca incentivar la entrega responsable de estos residuos, con el objetivo de evitar que las llantas fuera de uso terminen abandonadas en vías, parques o espacios públicos, contribuyendo así no solo a la limpieza de la ciudad, sino también a la gestión ambiental adecuada. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, recibir y canalizar las llantas hacia procesos que garanticen su gestión ambiental es fundamental para reducir riesgos de contaminación y promover una Bogotá más limpia.

Este llamado de la UAESP hace énfasis en la importancia de la participación ciudadana en actividades de esta índole, remarcando que el beneficio es colectivo: cuando se da una disposición responsable a elementos como las llantas usadas, se contribuye al entorno y se promueven prácticas adecuadas de manejo de residuos. Las localidades elegidas para la jornada reflejan el compromiso con llegar a diferentes zonas de la ciudad, ampliando el acceso para que más personas puedan sumarse y garantizar el destino correcto de estos residuos especiales.

La invitación a participar es abierta, y la expectativa de la UAESP y de la ciudadanía es lograr que la mayor cantidad de llantas posibles sean recogidas y bien gestionadas. De acuerdo con la información publicada en las redes oficiales de la entidad, la jornada cuenta con horarios específicos y un límite en la capacidad, por lo que es recomendable que los interesados planeen su asistencia durante el rango establecido.

¿Dónde están ubicados los puntos de acopio del Tour de RuedaverdeC en Bogotá?

Los puntos de acopio para la jornada del Tour de RuedaverdeC estarán distribuidos en las localidades de Suba, Bosa y Los Mártires. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos informó que estarán disponibles para recibir llantas usadas desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde o hasta agotar la capacidad en cada lugar.

¿Por qué es importante la correcta disposición de llantas usadas en Bogotá?

La adecuada disposición de llantas usadas es clave para evitar que estos residuos terminen en espacios públicos, causando contaminación o afectando el entorno urbano. Según la UAESP, campañas como la del Tour de RuedaverdeC refuerzan el manejo responsable de residuos y apoyan la sostenibilidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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