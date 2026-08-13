Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria ha convocado oficialmente a los habitantes, comerciantes, líderes comunitarios, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a participar en la jornada de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2026. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este espacio de diálogo abierto busca que la comunidad pueda conocer de primera mano los avances, logros y acciones que la administración local ha implementado para mejorar la calidad de vida en la localidad.

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La cita es el sábado 22 de agosto de 2026, desde las 10:00 a. m., en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad La Gran Colombia, situado en la carrera Quinta #12B-49, en La Candelaria. Con el mensaje “¡Tu voz decide!”, la administración local enfatiza la relevancia de la participación ciudadana: no solo pretende informar sobre la gestión realizada, sino también abrir el escenario para que las personas puedan expresar sus opiniones, realizar preguntas directas y sumar propuestas relacionadas con las necesidades y expectativas del sector.

Según la propia Alcaldía Local de La Candelaria, la Rendición de Cuentas es más que una presentación de resultados: representa un ejercicio esencial de transparencia y acceso a la información pública. Así, la comunidad tiene la posibilidad de hacer seguimiento detallado a las acciones y resultados obtenidos por la administración, en un ejercicio de control social que fortalece la democracia. Este enfoque también deja ver el compromiso de la administración de mantener canales de diálogo periódico con quienes viven y trabajan en la localidad.

En palabras de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, “La Rendición de Cuentas es mucho más que presentar resultados; es un espacio para escuchar, dialogar y construir con nuestra comunidad. Queremos que los habitantes de La Candelaria conozcan lo que estamos haciendo, nos hagan sus preguntas y, sobre todo, nos cuenten cómo podemos seguir trabajando para responder a las necesidades de nuestra localidad. Su voz es fundamental para seguir construyendo una La Candelaria más participativa, incluyente y con oportunidades para todos”.

La administración local reitera su llamado a la ciudadanía para que haga parte activa de esta jornada, considerándola una ocasión fundamental para fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad, en busca de una localidad más participativa y transparente.

¿Qué es la Rendición de Cuentas y por qué es importante para los habitantes de La Candelaria?

La Rendición de Cuentas es un mecanismo mediante el cual la administración local informa a la ciudadanía sobre sus acciones y resultados, permitiendo el acceso transparente a la información pública. Es clave porque ofrece la oportunidad a los habitantes de seguir el desempeño de la administración, expresar inquietudes y aportar sugerencias para orientar las prioridades de la localidad.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos en la Rendición de Cuentas 2026 de La Candelaria?

Las personas interesadas pueden asistir el sábado 22 de agosto de 2026 desde las 10:00 a. m. en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad La Gran Colombia, donde podrán conocer los avances de la administración, expresar sus opiniones y formular preguntas, según la convocatoria de la Alcaldía Local de La Candelaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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