Por: Portal Bogotá

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El acceso a la justicia para las mujeres en Bogotá continúa siendo un reto, pero recientes cifras muestran avances en la atención y el acompañamiento. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), durante el primer semestre de 2026 se realizaron 64.860 atenciones jurídicas, lo que representa un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 57.330 atenciones. Este crecimiento evidencia el fortalecimiento en la oferta de servicios y el acompañamiento especializado que permite a las mujeres comprender los procedimientos judiciales, exigir medidas de protección y superar los obstáculos que suelen dificultar o frenar los procesos legales.

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Las dificultades para que las mujeres accedan a la justicia son diversas. Factores como el miedo a las represalias, la dependencia económica, la seguridad de hijas e hijos y el desconocimiento de los propios derechos se suman a obstáculos como la complejidad de los trámites, la burocracia, la necesidad de interactuar con múltiples entidades y la revictimización. Incluso después de presentar una denuncia, las afectadas se enfrentan a un entorno judicial que exige interpretar lenguaje técnico, responder requerimientos, presentar documentación y mantenerse activas en el seguimiento de las medidas de protección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las demoras no justificadas, la dificultad para obtener medidas de protección oportunas y las prácticas revictimizantes profundizan la brecha entre los derechos consagrados legalmente y su ejercicio real. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), el 39,7 % de las consultas jurídicas de las mujeres en Bogotá estuvo relacionado con medidas de protección, sea por solicitud o por su incumplimiento. Otros motivos frecuentes incluyen la violencia intrafamiliar (29,3 %), las cuotas alimentarias (9,1 %), la violencia sexual (6,6 %), las conciliaciones familiares (4,5 %) y la custodia de niñas, niños y adolescentes (4,4 %).

Frente a todos estos desafíos, las abogadas de la Secretaría Distrital de la Mujer son clave en la orientación, explicación del proceso, asesoría sobre derechos y acompañamiento en la solicitud y seguimiento de medidas de protección. Su papel ayuda a evitar que el desconocimiento jurídico o los trámites se conviertan en nuevas barreras. Además, entre enero y junio de 2026, las atenciones jurídicas representaron el 31 % de todas las intervenciones de la Secretaría.

Las mujeres que necesiten orientación pueden acudir a los puntos de atención de la SDMujer, comunicarse con la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 o consultar la Ruta Única de Atención a Mujeres en Bogotá.

¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres en Bogotá para acceder a la justicia?

Entre los principales obstáculos están el temor a represalias, la dependencia económica, el desconocimiento de los derechos y la preocupación por la seguridad de hijas e hijos. Además, existen dificultades relacionadas con la complejidad y lentitud de los trámites, la exigencia de acudir a varias entidades y prácticas revictimizantes durante el proceso judicial, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar a las mujeres en procesos legales?

La Secretaría Distrital de la Mujer proporciona orientación jurídica, acompañamiento especializado en el seguimiento de casos, apoyo en la solicitud de medidas de protección y articulación con otras entidades. Estos servicios buscan que el lenguaje técnico y los trámites legales no sean una dificultad adicional para las mujeres en sus procesos de acceso a la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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