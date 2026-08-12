Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comenzó en agosto de 2026 un ambicioso proyecto de actualización de medidores de agua, con el objetivo de mejorar tanto la precisión como la fiabilidad en la medición del consumo en hogares, comercios e industrias. Esta renovación tecnológica hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual busca optimizar los servicios públicos a través de la modernización de equipos y procedimientos, según información oficial de la EAAB.

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La primera etapa del programa contempla el cambio de 319.000 medidores antiguos por dispositivos más avanzados. Hasta el momento, ya se han instalado aproximadamente 11.000 de estos nuevos equipos en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba, marcando así el inicio de una fase que impactará significativamente la prestación del servicio en la capital. De acuerdo con la empresa, muchos de los medidores que actualmente miden el consumo llevan años en funcionamiento, lo que con el tiempo puede llevar a que sus mediciones sean menos exactas. Por ello, la actualización resulta fundamental para asegurar que los usuarios paguen solo por el consumo real registrado.

Según la EAAB, la intervención se está realizando de manera organizada y técnicamente acompañada, notificando previamente a los usuarios incluidos en esta primera fase del proyecto. La empresa enfatizó que se coordina con los clientes para garantizar un proceso transparente y eficiente, minimizando inconvenientes durante la instalación de los nuevos dispositivos.

Adicionalmente, la EAAB realizó un llamado enfático a la ciudadanía para evitar posibles fraudes durante este proceso de modernización. Ningún funcionario está autorizado para recibir pagos directos por la sustitución de los medidores. Todo cobro relacionado se realizará exclusivamente a través de la factura oficial del servicio, protegiendo así a los usuarios de cobros irregulares o situaciones de engaño.

Quienes tengan preocupaciones o requieran información adicional, pueden acercarse a los canales oficiales de atención de la EAAB, como la Línea 116, donde se resuelven dudas y se entrega orientación sobre el avance y requisitos del programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá está renovando los medidores de agua?

De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la renovación de los medidores responde a la necesidad de mejorar la exactitud y la confiabilidad en la medición del consumo de agua. Muchos de los equipos actuales tienen varios años de uso, lo que afecta su precisión. Por esta razón, están siendo reemplazados por dispositivos con tecnología avanzada, capaces de registrar el consumo real de forma más eficiente.

¿Cómo se informará a los usuarios sobre el cambio de medidores de agua en Bogotá?

Según la EAAB, los usuarios incluidos en la primera fase del programa serán notificados previamente para coordinar la intervención y la instalación del nuevo equipo. La empresa asegura que el proceso es organizado y cuenta con acompañamiento técnico, buscando que los clientes estén al tanto y participen activamente durante el cambio de dispositivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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