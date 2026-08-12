Por: Portal Bogotá

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El bienestar de la infancia se ha convertido en uno de los principales ejes de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, impulsada por la administración distrital en la capital del país. En este marco, la localidad de Puente Aranda se destaca tras la renovación del Jardín Infantil Trinidad Galán, un espacio donde más de 170 niñas y niños son atendidos ahora en entornos modernos, seguros y propicios para su aprendizaje y desarrollo. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la intervención en este jardín requirió una inversión que supera los 822 millones de pesos, recursos destinados a mejorar la infraestructura y garantizar así condiciones óptimas para la comunidad educativa.

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La renovación del Jardín Trinidad Galán hace parte de una maratón de remodelaciones de jardines infantiles coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Durante 2026, este programa permitió intervenir 38 unidades operativas en distintas localidades de Bogotá. “Con el Jardín Trinidad Galán seguimos en nuestra maratón de jardines remodelados en Bogotá, porque un ladrillo puesto, una nueva infraestructura o una nueva iluminación es garantizar la seguridad de las niñas y los niños”, señaló Roberto Angulo, secretario de Integración Social, subrayando la importancia de cada mejora para la seguridad y el desarrollo integral de la niñez.

Según la información oficial, el Jardín Trinidad Galán no había experimentado una intervención de tal magnitud en más de dos décadas. Con estas obras se lograron avances significativos en la seguridad, funcionalidad y bienestar de niñas, niños, el personal educativo y las familias beneficiadas. Este esfuerzo se refleja también en el impacto global: las 38 obras ejecutadas durante 2026 abarcan un área cercana a los 44.000 metros cuadrados, semejante al tamaño del estadio El Campín, y han requerido una inversión colectiva superior a 15.000 millones de pesos.

El jardín cuenta con comedor, cocina, aula múltiple y espacios diferenciados según los niveles de atención, desde maternal hasta jardín, permitiendo que niñas y niños de diferentes edades tengan una experiencia educativa integral. Entre las familias atendidas, 38 reciben el beneficio del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una estrategia que busca mejorar las condiciones para hogares en situación de vulnerabilidad.

La SDIS administra una red de 365 unidades operativas y cuatro espacios rurales —entre jardines diurnos, nocturnos, jardines afro y casas de pensamiento intercultural—, atendiendo cada año a decenas de miles de menores. De acuerdo con cifras entregadas por la entidad, 48.093 niñas y niños fueron beneficiados en 2024, 51.757 en 2025 y 48.949 en 2026, con corte al 30 de junio. La inversión en infraestructura es vista como una herramienta para garantizar servicios de educación inicial de calidad, pero el objetivo va más allá: se trata de crear ambientes que fortalezcan las experiencias, el aprendizaje y la formación social de la infancia bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué infraestructura ofrece el Jardín Infantil Trinidad Galán tras su renovación?

El Jardín Infantil Trinidad Galán, luego de la intervención, cuenta con comedor, cocina, aula múltiple y espacios destinados a diferentes niveles educativos, como jardín, prejardín, caminadores y maternal. Estas adecuaciones permiten brindar atención integral tanto en jornada diurna como nocturna y asegurar mayor seguridad y bienestar para la población infantil atendida.

¿Cuántos jardines infantiles han sido remodelados en Bogotá por la Secretaría Distrital de Integración Social?

Durante 2026, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) intervino 38 jardines infantiles en varias localidades de Bogotá. Estas remodelaciones se inscriben en una estrategia de mejoramiento de infraestructura enfocada en crear entornos seguros y adecuados para el desarrollo y aprendizaje de miles de niñas y niños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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