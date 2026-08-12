Por: Portal Bogotá

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Del 12 al 19 de agosto de 2026, Bogotá será escenario de la edición número 13 del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH), un evento que reafirma la relevancia del cine como herramienta de transformación social. Según la página oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta versión del festival tendrá como sedes principales los distintos espacios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), facilitando el acceso gratuito a la programación para toda la ciudadanía.

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La propuesta de FICDEH para este año se centra en destacar el poder humano presente en cada historia, lucha y cambio social reflejado en las películas seleccionadas. La programación del festival incluye actividades como lectura de guiones, proyección de cortometrajes y largometrajes, las cuales se realizarán en 14 bibliotecas y dos salas de lectura distribuidas estratégicamente en diferentes sectores de Bogotá. De acuerdo con la información ofrecida por BibloRed, el evento busca la participación de personas jóvenes, adultas y mayores, favoreciendo la inclusión de diversos públicos.

En cuanto a las lecturas de guion, se destacan títulos como ‘La independencia’ y ‘Akababuru: Expresión de asombro’, proyectados en la Biblioteca Pública La Victoria y la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez situadas en El Tunal, respectivamente, actividades dirigidas a promover el análisis de textos previos a sus adaptaciones audiovisuales. Los cortometrajes también tendrán un papel central, con obras provenientes de directores y países diversos como Colombia, México, Argentina, Brasil, Venezuela y Canadá. Por ejemplo, en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río se ofrecerán títulos como ‘Sukua’, ‘Los pliegues de la falda’ y ‘Chaski Pacha’, mientras que en la Biblioteca Pública Usaquén - Servitá se proyectará ‘Indiamenta’ y ‘Celeste’.

El festival hace un énfasis especial en la diversidad y los derechos humanos, presentando en la Sala de Lectura Casa LGBTI Sebastián Romero la película ‘Apolo’ y el cortometraje ‘La Cerrillana’, los cuales abordan temáticas de identidad y comunidad. Igualmente, en la Biblioteca Cárcel Modelo y la Cárcel Buen Pastor se llevarán a cabo jornadas dedicadas a un público privado de la libertad, mostrando cómo el FICDEH y BibloRed extienden el alcance del cine a todos los sectores de la ciudad.

Entre los largometrajes seleccionados, destacan ‘Herencia: Los cantos de la tierra’, ‘Semillas’, ‘Floresmiro’, ‘El silencio de los palafitos’ y ‘Celtic Utopia’, dirigidos por cineastas nacionales e internacionales. Todas estas películas estarán a disposición del público en diferentes horarios y espacios, según el cronograma compartido por BibloRed. Así, el festival refuerza su compromiso con el acceso cultural y la defensa de los derechos humanos a través del séptimo arte.

¿Cómo participar en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en BibloRed?

La participación en las actividades del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos es completamente libre y gratuita. Solo es necesario consultar la programación compartida por BibloRed y asistir a las bibliotecas o salas de lectura donde se realicen las proyecciones y lecturas, en las fechas y horarios establecidos.

¿Qué significa FICDEH y cuál es su objetivo principal en Bogotá?

FICDEH son las siglas del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Su propósito fundamental en Bogotá es utilizar el cine como medio de reflexión y debate sobre los derechos humanos, acercando a diferentes sectores sociales a historias de lucha, resistencia y cambio tanto locales como internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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