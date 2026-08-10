Por: El Espectador

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El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – Colombia (FICDEH) realizará su decimotercera edición entre el 12 y el 19 de agosto, abarcando once ciudades principales y más de 30 municipios en el país, de acuerdo con información de sus organizadores. Bajo el lema “¡Sí hay poder humano!”, este evento se consolida como un espacio fundamental para reivindicar el poder transformador del cine frente a los retos sociales actuales. Diana Arias, directora del festival, señaló que el encuentro significa “un acto de fe en el poder transformador de las personas, donde cada voz, cada historia, cada lucha suman a un cambio colectivo”.

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La selección oficial de este año incluye 76 películas de 32 países, y destaca que 41 de ellas están dirigidas por mujeres, según datos proporcionados por Arias. En su declaración, la directora remarcó cómo la edición celebra la pluralidad de perspectivas detrás de la cámara y la diversidad de narrativas y formas de interrogar la realidad contemporánea.

Entre los temas que exploran las películas seleccionadas se encuentran la migración, la memoria histórica, la defensa territorial y ambiental, las luchas de pueblos étnicos y las experiencias de la población LGBTIQ+. De acuerdo con el comunicado de FICDEH, las proyecciones se complementarán con espacios de conversación entre el público y los realizadores, con el objetivo de ofrecer reflexiones profundas sobre los desafíos actuales en defensa de los derechos humanos.

Un apartado importante de la programación es la retrospectiva sobre la primera década del Acuerdo de Paz de 2016, que implicó el desarme de 13.609 integrantes de las FARC. El festival resalta que, una década después, el cine permite revisitar esas historias y examinar su papel en la transformación de Colombia hacia la paz.

El festival también integra espacios de industria y académicos, como el Clúster MIA – Mujeres en la Industria Audiovisual, el cual ha apoyado 35 proyectos con más de 2.000 millones de pesos en sus tres primeras ediciones, e ImpulsoLab, laboratorio dedicado a promover largometrajes sobre derechos humanos.

La agenda académica incluirá las “Charlas que Unen”, donde cerca de 80 invitados abordarán temas tan diversos como el liderazgo ambiental femenino en La Calera, el periodismo de Colombia+20 de El Espectador, la violencia digital contra las mujeres y las infancias trans. Según información del festival, estos encuentros buscan conectar el cine con la realidad y amplificar voces de cambio social.

La inauguración tendrá lugar en Bogotá, donde la programación abarcará las 20 localidades e incluirá actividades como murales y lecturas dramatizadas, mientras que ciudades como Barranquilla, Cartagena, Pereira, Ibagué y Armenia tendrán propuestas propias en universidades, centros culturales, y espacios alternativos. La mayoría de las actividades serán gratuitas, salvo en cinematecas específicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los temas principales que aborda el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – Colombia?

Las películas seleccionadas para la decimotercera edición del FICDEH exploran la migración, la memoria histórica, la defensa territorial y ambiental, las resistencias de pueblos étnicos y las experiencias de la población LGBTIQ+, así como la situación tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.

¿Qué iniciativas impulsa el FICDEH para fortalecer la industria audiovisual y los diálogos académicos?

El FICDEH cuenta con iniciativas como Clúster MIA – Mujeres en la Industria Audiovisual, que apoya el desarrollo de proyectos liderados por mujeres, y con ImpulsoLab, enfocado en largometrajes sobre derechos humanos. Además, las “Charlas que Unen” reúnen a expertos para dialogar sobre liderazgo ambiental, violencia digital y otros temas sociales de actualidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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