La actriz Margarita Rosa de Francisco utilizó sus redes sociales durante la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto para pedir ayuda por unas personas que, según informó, estaban atrapadas en un edificio de Pereira.

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(Vea también: Terremoto en Colombia dejó carreteras cerradas: varias zonas del país tienen pasos restringidos)

El movimiento telúrico causó preocupación en diferentes regiones del país y dejó reportes de afectaciones en varias zonas. Mientras organismos de emergencia adelantaban la evaluación de los daños, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales canales para compartir información sobre lo que estaba ocurriendo.

En medio de ese panorama, Margarita Rosa de Francisco publicó un mensaje en el que llamó la atención de las autoridades y de quienes pudieran contribuir a atender una situación que describió como urgente.

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Margarita Rosa alertó por personas atrapadas en Pereira

La actriz compartió una publicación en la que entregó una ubicación específica de Pereira y aseguró que había personas atrapadas en uno de los pisos de un edificio.

“Ayuda urgente, por favor. Edificio Invico. carrera 13 #13-45, Avenida Circunvalar, Pereira. Hay personas atrapadas en el piso 14. Se necesita helicóptero”, escribió Margarita Rosa.

El mensaje rápidamente comenzó a causar reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes hicieron eco de la solicitud y pidieron que la información llegara a los organismos encargados de atender la emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margarita Rosa de Francisco (@margaritarosa.defrancisco)

Terremoto en Colombia causó afectaciones en varias regiones

El fuerte movimiento telúrico se registró durante la mañana de este lunes y fue percibido en diferentes departamentos del país.

El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó. El fenómeno también fue sentido con fuerza en ciudades como Pereira, Manizales y Cali, además de Bogotá.

La magnitud del movimiento provocó que numerosas personas salieran de sus viviendas y lugares de trabajo, mientras las autoridades comenzaron a revisar posibles daños en diferentes municipios.

Durante las horas posteriores al terremoto también comenzaron a circular fotografías, videos y testimonios de ciudadanos que mostraban algunas de las consecuencias del fenómeno.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.