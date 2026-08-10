Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) comunicó una decisión trascendental luego de analizar los efectos provocados por el reciente terremoto que sacudió diversas regiones del país: toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) para esta semana será aplazada. Según las declaraciones de la entidad, la medida surgió a partir de un seguimiento al desarrollo de la emergencia en las ciudades y territorios afectados. En este contexto, la Dimayor expresó que, en este momento, lo más importante es acompañar a las comunidades que enfrentan el impacto del desastre natural.

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En un principio, la organización había informado que únicamente los partidos programados para lunes y martes serían pospuestos. Sin embargo, tras evaluar la situación, amplió la determinación para incluir todo el calendario semanal, buscando así brindar soporte integral en medio de la contingencia. La decisión refleja una respuesta coordinada a las necesidades inmediatas de los territorios golpeados.

La Dimayor también precisó que los 36 clubes profesionales, dentro del marco de solidaridad, se dedicarán durante la presente semana a apoyar a las poblaciones afectadas por el sismo. Los equipos utilizarán sus capacidades y recursos para colaborar con las autoridades y organizaciones que trabajan en la mitigación de las consecuencias del terremoto. Esta acción solidaria incluye tanto labores directas en las regiones, como el acompañamiento a las personas de los propios equipos involucradas en la emergencia.

Adicionalmente, la Dimayor remarcó que el respaldo se dirigirá especialmente a jugadores, cuerpos técnicos, empleados y sus familias que hayan sufrido daños tras el movimiento telúrico. La idea, según la organización, es atender tanto a la familia del fútbol como a los habitantes de las zonas perjudicadas, partiendo de la premisa de que el fútbol colombiano debe comportarse como una verdadera familia en situaciones de crisis y esforzarse por mantener la unidad de sus integrantes.

Por el momento, la entidad no anunció una nueva fecha para la recuperación de los partidos aplazados, por lo que el FPC queda en suspensión hasta nuevo aviso. La Dimayor informó que será necesario revisar y reorganizar el calendario, proceso del que se dará información posteriormente. Finalmente, hizo un llamado para que todos los actores del fútbol y la afición se sumen a las acciones de acompañamiento. "Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita", terminó el comunicado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Dimayor decidió aplazar todos los partidos del FPC esta semana?

La Dimayor aplazó la totalidad de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) debido a los efectos del terremoto que afectó diferentes regiones del país. Según el comunicado oficial, la organización realizó un monitoreo de la situación y determinó que la prioridad es acompañar y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas, así como brindar apoyo a jugadores, empleados y familiares que puedan haber sufrido consecuencias por la emergencia.

¿Cuándo se reanudarán los partidos del Fútbol Profesional Colombiano tras el terremoto?

Hasta el momento, la Dimayor no ha establecido una nueva fecha para disputar los partidos aplazados del FPC. La organización deberá definir cómo se reorganizará el calendario cuando la situación lo permita, y se espera que brinde información adicional una vez se superen las condiciones de emergencia que motivaron la suspensión temporal.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.