El fuerte terremoto que se registró este lunes 10 de agosto en Colombia también causó afectaciones en diferentes corredores viales del país. La Policía Nacional informó sobre cierres totales y pasos

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El reporte fue entregado por la Policía, que detalló los puntos donde actualmente se presentan dificultades para la movilidad. La situación es especialmente relevante para los viajeros que tenían previsto desplazarse este lunes por algunos de los principales corredores que conectan el centro y el occidente del país.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las carreteras y la información puede cambiar a medida que avance la revisión de los diferentes puntos afectados.

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Estas son las carreteras cerradas en Caldas y Tolima

En Caldas, la Policía reportó un cierre total en el corredor Pereira–Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24.

Esta carretera es uno de los corredores utilizados para conectar diferentes municipios del Eje Cafetero, por lo que la restricción puede afectar a los conductores que tengan desplazamientos entre Pereira y Chinchiná.

En Tolima también se presentan dos cierres totales.

Uno de ellos está ubicado en la vía Calarcá–Ibagué, exactamente en el kilómetro 54+800, en el sector de Cajamarca.

El otro corresponde a la carretera Manizales–Fresno, en el sector de Alto de Letras, un corredor utilizado para conectar a Caldas con Tolima.

La Policía no entregó en el reporte inicial detalles adicionales sobre la causa específica de cada cierre, por lo que cualquier explicación sobre posibles daños, movimientos de tierra u otras situaciones deberá esperar la confirmación de las autoridades correspondientes.

Quindío también tiene cierres y pasos restringidos

El departamento del Quindío aparece igualmente entre las zonas con afectaciones en la movilidad.

Según el reporte de la Policía, hay un cierre total en la vía Montenegro–Quimbaya, en el kilómetro 5+700.

También permanece cerrado el corredor Armenia–Alcalá.

A esto se suman pasos restringidos a un carril en sectores de Armenia y en la carretera Montenegro–Quimbaya.

Por esta razón, quienes tengan previsto movilizarse por estos corredores deberán tener en cuenta las restricciones antes de iniciar su recorrido y consultar las actualizaciones de las autoridades de tránsito.

Valle del Cauca tiene varios corredores cerrados

El reporte de la Policía también incluye al Valle del Cauca, donde se presentan cierres totales en diferentes puntos de tres importantes corredores.

Las vías afectadas son Buga–Buenaventura, Cali–Loboguerrero y Buenaventura–Buga.

Se trata de carreteras de alta importancia para la movilidad del departamento y para la conexión entre el interior del país y el principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

La Policía señaló que los cierres se presentan en diferentes puntos de estos corredores, por lo que los conductores deberán estar atentos a las instrucciones de las autoridades y evitar desplazarse hacia los sectores afectados mientras se mantiene la restricción.

El listado de vías puede aumentar o modificarse durante las próximas horas, debido a que los organismos de emergencia y las autoridades de tránsito continúan verificando las condiciones de las carreteras luego del fuerte movimiento telúrico.

𝗖𝗜𝗘𝗥𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦:@TransitoPolicia reporta cierres totales y pasos restringidos en diferentes corredores viales de Caldas, Tolima, Quindío y Valle del Cauca: 📍 Caldas: cierre total del corredor Pereira–Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24. 📍Tolima: cierres… pic.twitter.com/Q3DNUQTuBr — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) August 10, 2026

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.