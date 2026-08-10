Colombia sufrió este lunes uno de los terremotos más fuertes de su historia reciente y uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Gustavo Petro, que a través de sus redes sociales publicó varios mensajes.

Sigue a PULZO en Discover

En una de esas publicaciones, el exmandatario hizo alusión a Hidroituango, sin referirse a las víctimas ni a los damnificados.

“Que los funcionarios de la UNGRD digan qué pasa en Hidroituango, ese ese el riesgo principal”, escribió Petro.

Enseguida, comenzaron las críticas en su contra, entre otras cosas porque, para algunas personas, Petro le está sacando réditos políticos a una tragedia como la de hoy.

Lee También

“Señor Petro, no haga terrorismo para causar pánico. Gracias a Dios nada pasó en Hidroituango”, le respondió el senador Ernesto Macías.

Seguido, otro de sus críticos fue el exministro Alejandro Gaviria, que le insistió en que se está aprovechando del dolor humano.

“El aprovechamiento político por encima del dolor humano. Todo normal. Querrá por su puesto que haya una tragedia en Hidroituango”, escribió Gaviria.

(Vea también: Recordado expresentador de Caracol TV vive drama por terremoto de hoy: “Por favor, ayuda”)

En otro trino, Gustavo Petro aclaró que su mensaje se refería a las fallas que tiene Hidroituango, las cuales compara con el fatal movimiento telúrico de hoy.

“Es la misma falla que pasa debajo de la represa de hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad”, agregó el exmandatario.

Trino de Gustavo Petro por fuerte terremoto en Colombia

Otro de los mensajes que desató críticas en X lo publicó Petro sobre las 11:21 a.m., casi 4 horas después de registrado el terremoto.

“La tierra grita y ¿Quién escucha sus mensajes?”, escribió el expresidente.

Enseguida, los usuarios en esa red social le insistieron en que debería estar pensando más en las víctimas, que en la tierra.

“En vez de enviar un mensaje de solidaridad a las familias por esta tragedia, usted quiere incendiar un debate. No sea miserable, Petro. No es momento para sus peleas políticas. Hay familias sufriendo. Respete el dolor”, escribió la exsenadora Katherine Miranda.

Este es el trino:

La tierra grita y ¿ Quien escucha sus mensajes? — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2026



Finamente, Petro publicó un último trino en el que le pide a los integrantes del Pacto Histórico que se hagan esfuerzos y se active la solidaridad con las víctimas del terremoto.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.