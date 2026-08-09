Gabriela Muñoz volvió a aparecer en redes sociales con varias fotografías junto al mar y un mensaje en el que habló de amor, paz y resistencia, en medio de la polémica que ha rodeado a su familia por su paso por la Aeronáutica Civil.

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La joven utilizó su cuenta de X para compartir las imágenes y acompañarlas con una reflexión en la que aseguró que no permitirá que el “ruido” le quite su esencia.

Aunque no mencionó directamente a la Aerocivil ni a las investigaciones que han rodeado a su familia, el mensaje apareció en un momento en el que su nombre ha vuelto a estar en el centro de la conversación pública.

Nos quieren llenos de odio y perdiendo la capacidad de contemplar la vida.

Yo elijo mi revolución y es cuidar mi paz, abrazar a quienes me aman y no permitir que el ruido me robe mi esencia.

Gracias a las personas que siempre encuentran la forma de recordarme que el amor también… pic.twitter.com/fMyLREP5n4 — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 8, 2026

Gabriela Muñoz habló de su propia “revolución”

En su publicación, Muñoz aseguró que había decidido escoger su propia manera de enfrentar las circunstancias que la rodean. “Yo elijo mi revolución y es cuidar mi paz, abrazar a quienes me aman y no permitir que el ruido me robe mi esencia”, escribió.

La joven también agradeció a las personas que, según ella, encuentran maneras de recordarle que el amor puede convertirse en una forma de resistencia. La reflexión estuvo acompañada por fotografías en las que aparece junto al mar, escenario que utilizó para cerrar el mensaje con otra frase cargada de significado.

“Y gracias al mar, que siempre me devuelve a mí”, escribió.

El mensaje rápidamente llamó la atención debido al momento en el que fue publicado y a las imágenes que lo acompañaron.

Muñoz no hizo referencia explícita a ningún proceso disciplinario ni señaló a las personas que considera responsables del “ruido” al que alude en su publicación.

Mensaje de Gabriela Muñoz llega en medio de la polémica por la Aerocivil

La aparición de Gabriela Muñoz en redes ocurre mientras su nombre y el de su familia continúan relacionados con cuestionamientos sobre su paso por la Aeronáutica Civil.

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La Procuraduría General de la Nación tiene bajo revisión varios asuntos relacionados con Gabriela y su hermano Santiago Muñoz, según información publicada recientemente sobre los procesos disciplinarios que los involucran.

Entre los temas que han sido objeto de investigación aparece una presunta participación indebida en política relacionada con el uso de redes sociales durante una campaña electoral.

También existen cuestionamientos relacionados con actuaciones administrativas y decisiones que habrían involucrado nombramientos, convenios, modificaciones presupuestales y contratos dentro de la entidad.

Gabriela Muñoz ha negado haber incurrido en actuaciones ilegales y ha manifestado su disposición para responder ante las autoridades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.