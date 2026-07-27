Gabriela Muñoz Olaya, una joven de 20 años, estudiante de Derecho e influenciadora política, fue objeto de señalamientos por su presunta influencia en la Aeronáutica Civil, pese a ocupar uno de los cargos más bajos de la entidad. La controversia tomó fuerza después de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, asegurara que la joven habría tenido incidencia en nombramientos dentro de la Aerocivil gracias a su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

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Muñoz anunció el pasado 20 de julio, a través de sus redes sociales, que comenzaría una nueva etapa laboral en el Congreso. La joven integró la Aerocivil como auxiliar 1, cargo que ocupó por medio de la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025. Sin embargo, señalan que, pese a esa posición, tenía un papel mucho más influyente dentro de la entidad y que incluso “manejaba los hilos” de algunos nombramientos.

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La cercanía de Gabriela Muñoz con Petro y las denuncias sobre la Aerocivil

De acuerdo con El Tiempo, la joven llegó posteriormente a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico. Además, fuentes consultadas por ese medio aseguraron que el propio presidente Gustavo Petro habría recomendado hojas de vida a congresistas de su partido para garantizar espacios a personas de su confianza dentro de los despachos legislativos.

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El diario también señaló que no encontró registros de Muñoz en la plataforma de Función Pública ni en las bases abiertas del Secop, así como tampoco su declaración de renta o de conflicto de intereses. No obstante, sí existe una resolución que nombró a Santiago Muñoz Olaya, hermano de Gabriela, como auxiliar V en la Aerocivil.

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La cercanía de Gabriela Muñoz con el presidente Petro ha quedado registrada en distintas publicaciones de redes sociales. La estudiante de Derecho comparte con frecuencia contenido político alineado con el progresismo y ha difundido fotografías junto al mandatario en la Casa de Nariño y en actos públicos. Incluso, durante las elecciones presidenciales, Petro publicó una imagen de la joven mostrando su certificado electoral, hecho que alimentó las versiones sobre la confianza que existiría entre ambos.

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Pronunciamiento de Gabriela Muñoz

Ante la ola de cuestionamientos, Gabriela Muñoz respondió públicamente y anunció acciones legales contra quienes, según ella, han afectado su buen nombre. En una publicación en su cuenta de Instagram expresó: “Ante las difamaciones, calumnias y ataques personales que han circulado en mi contra en redes sociales, informo a la opinión pública que mi buen nombre, mi honra y mi trayectoria serán defendidos por las vías legales”.

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La joven también rechazó los señalamientos y pidió que cualquier acusación sea sustentada ante las autoridades. “Rechazo de manera categórica las afirmaciones falsas que buscan desacreditarme mediante la mentira, la estigmatización y la violencia basada en género. Quien tenga pruebas de algún hecho, que las presente ante las autoridades competentes; quien no las tenga, deberá responder por las consecuencias jurídicas de difundir falsedades”, afirmó.

Finalmente, Muñoz confirmó que ya acudió a la justicia y aseguró que no cambiará su postura frente al debate político. “Ya inicié las acciones legales correspondientes por injuria, calumnia y las demás conductas que la ley determine”, y concluyó con un mensaje contundente: “No me intimidarán. Mi voz seguirá alzándose con la misma firmeza en defensa de la democracia, los derechos humanos y la verdad”, concluyó en la publicación.

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