El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la designación del jurista y académico Mauricio Gaona como embajador y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. El nombramiento hace parte de la conformación del equipo diplomático que acompañará al próximo Gobierno.

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A través de un comunicado, De La Espriella aseguró que la elección de Gaona responde al propósito de fortalecer la representación internacional del país con funcionarios de amplia trayectoria académica y experiencia en derecho internacional y derechos humanos.

¿Quién es Mauricio Gaona, el nuevo embajador de Colombia ante la ONU?

Según informó el presidente electo, Mauricio Gaona es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea.

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Su formación incluye estudios y vínculos académicos con universidades de reconocimiento internacional, entre ellas McGill, Harvard, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas.

El comunicado también destaca que ha ocupado diferentes responsabilidades dentro del Estado colombiano, además de desarrollar una carrera académica enfocada en el derecho internacional y la protección de los derechos humanos.

¿Qué hará Mauricio Gaona en las Naciones Unidas?

De acuerdo con el anuncio oficial, Gaona representará a Colombia como embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Entre las prioridades planteadas por el Gobierno entrante están impulsar consensos en escenarios multilaterales, fortalecer las alianzas estratégicas del país y defender los intereses de Colombia en temas relacionados con la democracia, la seguridad y la cooperación internacional.

La representación permanente ante la ONU es una de las misiones diplomáticas más importantes del país, pues participa en las discusiones y decisiones de ese organismo sobre asuntos de alcance global.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre el nombramiento?

Al anunciar la designación, Abelardo De La Espriella afirmó que el nuevo Gobierno buscará que Colombia esté representada por personas con mérito y preparación.

Asimismo, señaló que la política exterior de su administración estará orientada a fortalecer el prestigio internacional del país y a consolidar una representación diplomática basada en criterios de experiencia, conocimiento y ética de Estado.

Con este anuncio, el presidente electo continúa dando a conocer los nombres que integrarán su equipo de Gobierno de cara al inicio de su mandato.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.